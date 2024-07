»Čas je za spremembe, za novo poglavje. Nedeljska tekma s Španijo je bila moja zadnja v vlogi selektorja,« je v izjavi za javnost zapisal Southgate.

Ekipo je prevzel leta 2016, na zadnjih štirih velikih tekmovanjih pa je ekipo popeljal do dveh finalnih tekem, še enkrat pa so Angleži prišli do polfinala. A lovorike, na katero Angleži čakajo vse od leta 1966, ni osvojil.

»Ponosen Anglež sem in zame je bila največja čast v življenju igrati za reprezentanco in jo voditi. Imamo najboljše navijače na svetu in njihova podpora mi je pomenila svet. Sem navijač Anglije in vedno bom. Hvala, Anglija – za vse,« je zapisal.

Izjava Garetha Southgata

»Kot ponosnemu Angležu mi je bilo v največjo čast igrati za Anglijo in voditi reprezentanco. Dal sem vse od sebe.

Vendar je čas za spremembe in za novo poglavje. Nedeljski finale v Berlinu proti Španiji je bila moja zadnja tekma v vlogi selektorja Anglije.

Nogometni zvezi sem se pridružil leta 2011, odločen, da bom izboljšal angleški nogomet. V tem času, vključno z osmimi leti na položaju selektorja angleške moške reprezentance, me je podpiralo nekaj sijajnih ljudi, ki se jim iz srca zahvaljujem.

Ob sebi ne bi mogel imeti nikogar boljšega od Steva Hollanda. Je eden najbolj nadarjenih trenerjev svoje generacije in je izjemen.

Imel sem privilegij voditi veliko skupino igralcev na 102 tekmah. Vsak izmed njih je s ponosom nosil tri leve na svojih majicah.

Moštvo v Nemčiji so sestavljali vznemirljivi mladi talenti, ki bi lahko osvojili pokal, o katerem vsi sanjamo. Ponosen sem nanje in upam, da bomo podpirali igralce, ekipo in zvezo: vsi si vsak dan prizadevajo izboljšati angleški nogomet.

Posebna zahvala gre osebju v ozadju, ki je igralcem in meni nudilo neizmerno podporo v zadnjih osmih letih. Njihovo trdo delo in predanost sta me navdihnila vsak dan in zelo sem jim hvaležen – sijajna »ekipa za ekipo«.

Imamo najboljše navijače na svetu in njihova podpora mi je pomenila vse. Sem navijač Anglije in vedno bom.

Veselim se gledanja in slavja, ko bodo igralci ustvarjali nepozabne spomine ter povezovali in navdihovali narod tako kot vemo, da znajo.

Hvala, Anglija – za vse.«

Zahvale in izrazi spoštovanja - tudi iz kraljeve družine

Legenda angleškega nogometa Gary Lineker je Southgatu v čast med drugim zapisal: Prinesel je ponos, spoštovanje in enotnost, kot je nismo videli že dolgo časa.

Wishing Gareth Southgate all the very best in the future. He brought pride, respect and a togetherness to @England that we hadn’t seen for a long time. He was close, very close to footballing immmortality and he always did the job with humility, decency and dignity. Thank you,… — Gary Lineker (@GaryLineker) July 16, 2024

Ne v vlogi predsednika angleške nogometne zveze, ampak, kot je zapisal, v vlogi navijača se mu je zahvalil tudi princ William.

Gareth, I want to thank you - not as the President of the @FA, but as an @England fan. Thank you for creating a team that stands shoulder to shoulder with the world’s finest in 2024. Thank you for showing humility, compassion, and true leadership under the most intense pressure… pic.twitter.com/Fq2ytO4em6 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 16, 2024

Možni Southgatovi nasledniki

Britanski mediji, med njimi tudi ugledni Guardian, so že sestavili seznam trenerjev, ki bi po odhodu Southgata lahko prevzeli vlogo angleškega selektorja. To so Eddie Howe, trener Newcastlea, Graham Potter, nekdanji trener Brightona in Chelseaja, omenjajo tudi Nemca Thomasa Tuchla, ki je vodil moštva Bayerna, Chelseaja, PSG-ja in Dortmunda, ter Argentinca Mauricia Pochettina, ki se je med drugim prav tako kalil na klopi Chelseaja.

Številni pa navijajo za legendo, ki je letos zapustila Liverpool: Nemca Jürgna Kloppa.