Z izvolitvijo Metsole je bila v bruseljski kadrovski kombinatoriki potrjena prva od štirih glavnih evropskih pozicij. O najpomembnejši – vodji evropske komisije – bodo poslanci glasovali v četrtek.

Evropski parlament je na današnji konstitutivni seji s prepričljivo večino za novo predsednico izvolil 45-letno Maltežanko Roberto Metsolo. V zadnjem trenutku se je v ponedeljek sicer poleg njene kandidature pojavila še kandidatura španske evroposlanke iz evropske politične skupine Levice Irene Montero, ki pa zaradi neformalnega dogovora nove neformalne koalicije v evropskem parlamentu ni imela možnosti za izvolitev. Medtem ko je Metsola od 629 oddanih glasovnic (parlament sicer sestavlja 720 poslancev) dobila 562 glasov, je 36-letna Monterojeva prejela 61 glasov.

Metsola želi krepitev parlamenta

Pred glasovanjem sta se poslancem s kratkim nagovorom predstavili obe kandidatki. Metsola je poudarila, da želi še naprej pomagati graditi Evropo, mostove ter ustvarjati to, kar od Evrope pričakujejo državljani. »Z vašo podporo bom neprestano delala, da bom združevala ljudi,« je napovedala in dodala, da bo sodelovala z vsemi, da bo Evropa kos izzivom, ki so pred njo. »Evropa nikoli ni bila popolna. Evropski parlament je simbol enotnosti in sprave. Za nas predstavlja jamstvo za vladavino prava, blaginjo in priložnosti,« je dejala Metsola.

Poudarila je še, da parlamentarci ne bodo smeli dopustiti šibitve vloge evropskega parlamenta, prav nasprotno je potrebno okrepiti parlamentarizem v Evropi. Med ključnimi nalogami parlamenta je izpostavila, da bi si ta zagotovil pravico do zakonodajne pobude, hkrati pa bi nadaljeval s preverjanjem drugih institucij.

Monterojeva zagovarjala Evropo pravic

Njena protikandidatka Irene Montero je svojo kratko predstavitev začela s pojasnilom, čemu so se v Levici odločili za kandidaturo. Do te je prišlo v želji, da se ubrani Evropo miru, da se Palestince ubrani genocida in da se doseže pravičnost za delavce in delavke. Kot je pojasnjevala Monterojeva, vojne prinesejo velike težave za ljudi: narastejo cene prehrane, energije, vračajo se rezi v različnih sektorjih, med drugim v izobraževanju in zdravstvu. Po njenih besedah Evropa ne sme biti služabnik ZDA, delavci in delavke pa ne smejo plačevati cene eskalacije vojne v Ukrajini. Po drugi strani pa Evropa tudi ne sme biti tiho ob potekajočem genocidu v Gazi, je poudarjala in se spraševala, zakaj se niso uvedle sankcije proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

»Prednostna naloga Evrope mora biti, da ustavimo uničevanje socialnih pravic,« je še ocenila kandidatka Levice. Zaradi vlaganj v obrambno politiko bo po ocenah Monterojeve uničena zelena politika. Več je potrebno storiti tudi zagotovitev pravic skupnosti LGBT in ženskam, za katere je izpostavila pravico do varnega in zakonitega sprava.

Več glasov kot leta 2022

Metsola bo predsednica parlamenta poltretje let, drugo polovico mandata bo položaj predsednika evropskega parlamenta predvidoma pripadel Naprednemu zavezništvu socialistov in demokratov. Takšna delitev mandata predsednika evropskega parlamenta je bila dogovorjena že v prejšnjem sklicu parlamenta med osrednjima političnima skupinama.

Tokratni rezultat Metsole je precej boljši v primerjavi s tistim pred dobrima dvema letoma. Takrat je namreč na svoj 43. rojstni dan dobila podporo 458 evropskih poslancev, ki so jo izvolili za naslednico takrat preminulega predsednika parlamenta Davida Sassolija.

Po izvolitvi Metsole se sedaj pozornost v evropskem parlamentu seli na četrtek, ko bodo evropski poslanci glasovali o podpori Ursule von der Leyen za drugi mandat na čelu evropske komisije.