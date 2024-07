»Natikači zaradi svojih lastnosti vozniku preprosto ne omogočajo, da bi vedno in v vsakem trenutku reagiral tako, kot je to najbolj primerno in varno. Natikači namreč ne sedijo na nogi čvrsto in zlahka tudi zdrsnejo z noge – še huje, pri tem lahko zdrsnejo tudi pod zavorni pedal. Gladka podlaga lahko pomeni, da bo (oznojena) noga zdrsnila s podplata, kar je še posebej alarmantno ob manevru silovitega zaviranja,« opozarjajo pri agenciji za varnost prometa, kjer dodatno izpostavljajo še, da natikači nimajo opetnika, zaradi česar je noga med počivanjem na tleh brez opore. Nekateri natikači imajo tudi zelo širok podplat, zaradi česar se lahko zgodi, da voznik nehote pritisne dve pedalki na enkrat.

Slaba alternativa je tudi bosonoga vožnja. Pri AVP poudarjajo, da voznik z boso nogo ne more zagotoviti enake oziroma enako razporejene sile, ko pritisne na zavoro, bosa noga pa tudi laže zdrsne s pedalke: »Še huje pa je, če na pedal zaide droben kamen, trska, košček stekla - vi pa želite nanj pritisniti z vso močjo...«

120 evrov kazni ... v izjemnih primerih

Kljub temu, da strokovnjaki za prometno varnost vožnjo v natikačih močno odsvetujejo, pa slovenska zakonodaja izrecno ne prepoveduje vožnje v natikačih ali drugi neprimerni obutvi, med katero sodijo tudi ženski čevlji z visoko peto ali debeli in blatni pohodniški čevlji. 35. člen zakona o pravilih cestnega prometa sicer veleva, da se mora voznik vzdržati vseh ravnanj, ki zmanjšujejo njegovo slušno ali vidno zaznavanje prometa ali zmožnost obvladovanja vozila. Zelo široko in abstraktno zapisan člen slovenskim policistom dovoljuje, da izrečejo kazen 120 evrov, vendar naj bi bile globe zaradi neprimerne obutve prej izjema kot pravilo.

Drugače pa je denimo v Franciji, Španiji in Grčiji, kjer je vožnja v natikačih kazniva sama po sebi, v Veliki Britaniji pa policisti voznika kaznujejo, če se izkaže, da je neprimerna obutev botrovala prometni nesreči. V skrajnem primeru lahko britanski policisti vozniku odvzamejo celo vozniško dovoljenje.