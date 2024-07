»Redki so posamezniki, ki se dotaknejo tolikšnega števila src, kot se jih je draga Anita,« je danes na svojem računu družbenega omrežja x zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar. »Vest o njeni smrti me je globoko prizadela. Njena prisotnost je pustila neizbrisen pečat v življenju množice ljudi, ki so jo poznali, neštetih pa se je dotaknila njena pomoč. Sočutno srce, prijaznost in predanost podpori ranljivim so navdihovali mnoge in njeno delo bo za vedno ostalo del našega spomina. Svojcem izrekam globoko sožalje.« Predsednica države je Ogulinovi za njeno delo pred kratkim podelila tudi državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Redki so posamezniki, ki se dotaknejo tolikšnega števila src, kot se jih je draga Anita. Vest o njeni smrti me je globoko prizadela. Njena prisotnost je pustila neizbrisen pečat v življenju množice ljudi, ki so jo poznali, neštetih pa se je dotaknila njena pomoč. Sočutno srce,… pic.twitter.com/NACBfCEELv — Nataša Pirc Musar (@nmusar) July 16, 2024

»Poslovila se je Anita Ogulin, velika humanitarka in glas najšibkejših v naši družbi. Njena topla beseda in požrtvovalnost, njeno neutrudno delo, so mnogim dali upanje in moč. Vzgled,« se je na slovo humanitarke odzval predsednik vlade Robert Golob.

Premier 🇸🇮 dr. Golob: "Poslovila se je Anita Ogulin, velika humanitarka in glas najšibkejših v naši družbi. Njena topla beseda in požrtvovalnost, njeno neutrudno delo, so mnogim dali upanje in moč. Vzgled.“ pic.twitter.com/Xy36mXOu17 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 16, 2024

»Anita Ogulin bo za sabo pustila praznino, ki je nihče ne bo mogel zapolniti. Glede odnosa do soljudi nam je vedno nastavljala ogledalo,« so ji v spomin zapisali na spletmni strani Mesten občine Ljubljana. »Bila je odločen glas tistih, ki jih je življenje vedno znova preizkušalo. Videla je tisto, pred čemer si je večina zatiskala oči. Čutila in slišala je vse tiste, ki jih je življenje ustavilo, ki so bili prezrti, odrinjeni in osamljeni. Nudila jim je neomajno podporo in jih spodbujala na njihovi življenjski poti.« Anita Ogulin je naziv častna meščanka Ljubljane prejela leta 2018, od nje pa se bodo na občini poslovili tudi na žalni seji Mestnega sveta MOL.

Preberite še:

»Danes nas je doletela velika izguba, po neutrudnem boju z boleznijo, v katerega je vložila vso svojo moč in hrabrost, se je poslovila naša predsednica Anita Ogulin. Anita je bila humanitarka z veliko začetnico, izjemna in neponovljiva. Spremljala nas je skozi vsa ta leta, nas mentorirala in nam privzgojila vrednote, ki so se globoko zakopale v naših dušah in srcih. Po toliko letih dela z njo in ob nje smo postali suvereni na področju humanitarnosti. Njeno poslanstvo bomo ponosno nadaljevali, saj njena svetloba ne bo nikoli ugasnila in njeno delo ne bo nikoli pozabljeno,« ji je v spomin zapisala sekretarka Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Tanja Petek.

Eden najpomembnejših in najbolj prepoznavnih projektov Anite Ogulin je zagotovo projekt Botrstvo. Milena Štular, ustanoviteljica projekta Botrstvo, je v čustvenem odzivu povedala: »Upali smo in nismo hoteli verjeti. Imela je neizmerno željo živeti in borila se je do konca. Brez besed smo in ne dojemamo še. Lahko rečem, da smo izgubili človeka z veliko Veliko začetnico. V uteho nam je, da bodo ostali njeni dosežki, na tisoče otrok in družin, ki jim je pomagala, in sodelavci Zveze Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine, ki bodo dalje živeli njene vrednote.«

Direktor Radia Slovenija Mirko Štular nam je ob smrti Anite Ogulin povedal, da je Val 202 nosilec in neposredni partner projekta Botrstvo že od začetka in ga označil za enega njihovih ključnih dolgoročnih projektov tudi po skoraj 13 letih: »Poleg neposrednega humanitarno-donatorskega principa je največji doprinos to, da sta Anita Ogulin in projekt Botrstvo s pomočjo Radia Slovenija izpostavila vprašanje najbolj ranljivih, torej otrok. Senzibilnost družbe na probleme, ki so bili nevidni, a so okoli nas, se je povečala. Projekt je spodbudil tudi sistemske spremembe, ki jih je družba potrebovala.« Štular pravi, da so na sodelovanje ponosni in ga bodo v njenem duhu nadaljevali. »Bila je človek z nalezljivo pozitivno naravnanostjo in energijo za reševanje težav. Kot da je imela misijo pomagati in zaznavati probleme. Povsem je bila predana delu. Družbo je spremenila na bolje in je vedno spodbujala h koraku naprej. To bo ostalo. Iskala je rešitve za šibke in pomoči potrebne, bila je pozitivni promotor dobrega v družbi in pri ljudeh,« je povedal Štular.

»Hej, Anita. Vedno sva bili skupaj v izrednih situacijah. Povezovale so naju kampanje. "Pa smo spet skupaj." si rekla. Bila si trmasta in odločna. S posebnim smislom za humor. Nikoli se nisi predala. Zgodbe ljudi si poznala neposredno s terena. Vedela si, zakaj se boriš. Ko so prizadevanja uspela, si se smejala. Potem pa s svojim delom nadaljevala. Znova in znova. Anita, bila pa si veliko več kot tvoje delo. Bila si zaveznica, mentorica in prijateljica. Zdelo se je, da imaš to magično moč, da v svojem srcu vedno znova narediš prostor še za koga. Nenehno si se razdajala. Toliko si se dala, vsakemu izmed nas, da boš vedno nekje. V vsakem dobrem dejanju. Nočnem kampanjskem delu. Vztrajanju pri upanju in solidarnosti. Anita, saj veš - z nami boš. In mi bomo šli s tabo naprej. V čast mi je, da sem lahko fajtala s tabo,« je na svojem facebook profilu zapisala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

»Poslovila se je velika humanitarka, ki je svoje celotno življenje posvetila pomoči vsem, ki so se znašli v stiski, pri številnih projektih pa je sodelovala tudi z nami. Anita Ogulin, počivajte v mirum,« so se humanitarki poklonili pri košarkarskem klubu Cedevita Olimpija.

Poslovila se je velika humanitarka, ki je svoje celotno življenje posvetila pomoči vsem, ki so se znašli v stiski, pri številnih projektih pa je sodelovala tudi z nami. Anita Ogulin, počivajte v miru.#ZmajevaDruzinapic.twitter.com/7JSE31N98R — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) July 16, 2024

»Poslovila se je izjemna humanitarka in ženska velikega srca. Z neutrudnim delom in vztrajnim bojem za najbolj ranljive je pustila ogromen pečat. Mnoge zgodbe otroških nasmehov in vsaj za hip lepšega otroštva nosijo njeno ime. Počivaj v miru, draga Anita,« se ji je poklonila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Poslovila se je izjemna humanitarka & ženska velikega srca. Z neutrudnim delom in vztrajnim bojem za najbolj ranljive je pustila ogromen pečat. Mnoge zgodbe otroških nasmehov in vsaj za hip lepšega otroštva nosijo njeno ime. Počivaj v miru, draga Anita🖤 https://t.co/UhaPeDp9fu — Tanja Fajon (@tfajon) July 16, 2024

»Anita Ogulin je življenje posvetila spreminjanju sveta na bolje. S spoštovanjem, neizmernim sočutjem, energijo in vztrajnostjo je pomagala številnim družinam in posameznikom, ki so se znašli v stiskah, bila zaščitnica žensk ter v prvi vrsti otrok in mladostnikov,« je zapisala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Anita Ogulin je življenje posvetila spreminjanju sveta na bolje. S spoštovanjem, neizmernim sočutjem, energijo in vztrajnostjo je pomagala številnim družinam in posameznikom, ki so se znašli v stiskah, bila zaščitnica žensk ter v prvi vrsti otrok in mladostnikov. 🧵 pic.twitter.com/h6pxtZpfy8 — Asta Vrečko (@AstaVrecko) July 16, 2024

»Edinstvena. Neponovljiva. Izjemna ženska. Hvala, Anita, za vse. Počivajte v miru,« je zapisal Milan Brglez.