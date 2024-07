Po doslej znanih podatkih se je 20-letni Crooks v 48 urah, preden je streljal na nekdanjega predsednika Trumpa, večkrat ustavil v predmestju Pittsburgha in okolici. Predstavnik policije je za CNN povedal, da je Crooks v petek obiskal strelišče, katerega član je bil, in tam vadil streljanje. Naslednje jutro je odšel v trgovino Home Depot, kjer je kupil petmetrsko lestev, in v prodajalno z orožjem, kjer je kupil 50 nabojev.

Crooks se je nato s svojim avtomobilom odpeljal proti severu in se pridružil tisočim ljudem iz vse regije, ki so se zgrinjali na Trumpov shod v Pensilvaniji. Avtomobil je parkiral izven območja shoda, v prtljažniku pa je bila skrita improvizirana eksplozivna naprava, ki je bila povezana z oddajnikom, ki ga je nosil, je po poročanju CNN dejal predstavnik policije. Preiskovalci še domnevajo, da je nato uporabil prejšnji dan kupljeno lestev in se povzpel na bližnjo stavbo, iz katere je streljal na nekdanjega predsednika.

CNN še poroča, da so preiskovalci FBI-ja uspešno vdrli tudi v Crooksov telefon in preiskali njegov računalnik, prebrskali so njegovo zgodovino iskanja in njegov dom ter intervjuvali njegovo družino in prijatelje. Kljub temu pa še vedno niso našli dokazov, ki bi nakazovali politične ali ideološke vzroke za streljanje.

Preiskovalci menijo, da bi bil lahko njegov napad še bolj uničujoč, saj je imel Crooks na telesu detonator z daljinskim upravljalnikom, prtljažnik njegovega avtomobila pa je vseboval kovinsko škatlo z eksplozivom, ki je bila z žicami povezana s sprejemnikom. Po njihovem mnenju to nakazuje, da je strelec morda načrtoval, da bo sprožil eksplozijo na daljavo, preiskovalci pa razmišljajo tudi o teoriji, da je morda s tem želel odvrniti pozornost med streljanjem.

Organom pregona tudi ni jasno, kako je Crooks sestavil eksplozivno napravo, ki so jo našli v njegovem avtomobilu. Preiskovalci, ki so brskali po zgodovini njegovega spletnega iskanja, namreč niso našli nobenega znaka, da bi raziskoval, kako doma izdelati eksplozivna sredstva.

Puško, s katero je Crooks streljal na Trumpa, je zakonito kupil njegov oče Matthew Crooks. Gre za enega od več kot 20 kosov strelnega orožja, ki so registrirani na njegovo ime in jih je imel spravljene doma. Po podatki policije je bilo vso orožje zakonito kupljeno.

Matthew Crooks se v nedeljo in ponedeljek ni odzval na CNN-ove prošnje za komentar. V soboto zvečer, preden so uradniki javno potrdili vlogo njegovega sina pri napadu, pa je za CNN povedal, da poskuša ugotoviti, »kaj za vraga se dogaja«, vendar bo počakal, da se pogovori z organi pregona, preden bo spregovoril o svojem sinu.

Oba Crooksova starša vse od streljanja sodelujeta z organi pregona. Preiskovalcem sta povedala, da njun sin ni imel prijateljev, prav tako pa ga naj ne bi zanimala politika. Za CNN je predstavnik policije povedal še, da se zdi, da njegova starša nista veliko vedela o sinovem življenju.