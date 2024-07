Nekaj več kot sto protestnikov se je zbralo na lokaciji nekdanje tovarne v severnem Dublinu, kjer bo stal nastanitveni center za prosilce za azil. Zažgali so več gradbenih strojev in kupe gradbenega materiala, po prihodu policistov so proti njim metali opeke in poškodovali več policijskih vozil. Izbruhnil je tudi požar.

Načelnik irske policije Garde Drew Harris je povedal, da so bili policisti izpostavljeni verbalnemu in fizičnemu nasilju. »Nastalo je več požarov, poškodovana so bila tudi policijska vozila,« je dodal.

🚨BREAKING: Irish people revolted in Dublin! Patriotic Irish oppose the construction of an immigration center in Coolock! Construction workers have abandoned the site and their equipment is on fire. pic.twitter.com/06iwpeMeUH — Europe Invasion (@EuropeInvasionn) July 15, 2024

⚠️Coolock, Dublin🇮🇪 Gardai & Builders tried to facilitate The Plantation of this proud North Dublin Community with Foreigners. Peaceful Protests yield 0 Results!!!! Yup The Youngfellas🇮🇪🇮🇪🇮🇪#IrelandisFullpic.twitter.com/cmT1ooIsWP — RM.tv🇮🇪 (@RealMessageEire) July 15, 2024

Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in pridržala 19 ljudi. 15 ljudi so že obravnavali na sodišču zaradi kaznivega dejanja zoper javni red in mir. Kasneje so bili ob plačilu varščine pogojno izpuščeni. Ne smejo se več zadrževati v bližini gradbišča in se udeleževati podobnih protestov. Še štiri osebe so na sodišču obravnavali danes.

Irski premier obsodil nemire

Irski premier Simon Harris je obsodil nemire in sporočil, da »nihče nima pravice poškodovati tujega premoženja ali napadati policiste.« Zahvalil se je reševalnim službam in lokalni skupnosti za njihovo delo.

Na omenjenem gradbišču so protesti potekali že večkrat, zaradi česar je bil začetek gradbenih del preložen za več mesecev, je sporočilo ministrstvo za integracije, ki je zadolženo za zagotavljanje nastanitev prosilcev za azil. Ob tem so tudi na ministrstvu obsodili nasilne proteste.

Protesti proti migracijam

Na Irskem so protesti proti migracijam v zadnjem času vse pogostejši, medtem ko število prosilcev za azil v državi vztrajno narašča. V zadnjih dveh letih se je po vsej državi močno povečalo število incidentov, povezanih s prosilci za azil. Najbolj je odmeval primer nasilnih nemirov v Dublinu novembra lani, ki jih je sprožil napad z nožem v bližini šole. Tudi takrat so bili tarča izgrednikov številni objekti za nastanitev prosilcev za azil.