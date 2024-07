Denar, ki ga bo vložil v sklad, bo namenjen financiranju Trumpove kampanje za ponovno izvolitev na položaj na novembrskih volitvah. Kot je včeraj poročal Wall Street Journal, bo Muskove donacije prejemala politična skupina America PAC, ki se bo osredotočila na spodbujanje registracije volivcev, predčasnega glasovanja in pošiljanja glasovnic po pošti med prebivalci zveznih držav, kjer se navadno lomijo rezultati volitev.

Preberite še: Trumpov podpredsedniški kandidat je J. D. Vance

Musk, ki velja za najbogatejšega človeka na svetu, njegovo premoženje pa je ocenjeno na 252 milijard dolarjev, je Trumpa v zadnjih mesecih vedno bolj odkrito podpiral. Marca se je z njim tudi osebno srečal na dogodku za donatorje, ki ga je pripravil milijarder Nelson Peltz. Po sobotnem atentatu pa je na omrežju X zapisal: »V popolnosti podpiram predsednika Trumpa in upam, da bo hitro okreval.«

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF