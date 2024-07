Vročinski val še vedno vztraja nad tem delom Evrope. Danes se naj bi po napovedih vremenoslovcev temperature ponekod po državi povzpele tudi do 37 stopinj. Zaradi napovedanih visokih temperatur je Agencija za okolje RS tudi danes za celotno področje države izdala oranžno opozorilo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popoldne, visoke temperature pa lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Strokovnjaki zato svetujejo, da se sredi dneva in popoldne zadržujemo v senci, se izogibamo fizičnim naporom in pitju kave ter alkoholnih pijač.

Tudi jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo sredi dneva, popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte. Ponekod bi lahko padla tudi toča.

Na Primorskem bo jutri zjutraj zapihala šibka burja, drugod pa bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem okoli 24, najvišje dnevne od 28 do 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Vroče in toplo je tudi v sosednjih državah. Še posebej kritično je na Balkanu, kjer so se temperature ponekod v teh dneh povzpele nad 40 stopinj. V Srbiji so zaradi vročine izdali rdeče opozorilo, v Severni Makedoniji pa se že več dni spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari. Vroče je tudi na Hrvaškem in v BiH.