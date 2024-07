Kot so nam povedali na Policijski upravi Ljubljana, je šlo za potencialno nevaren predmet, a se je pozneje izkazalo, da nevarnosti ni bilo.

Policisti so sinoči dobili prijavo, da je na Petkovškovem obrežju nahrbtnik, ki bi lahko pomenil tudi potencialno nevarnost. Območje so zato takoj začeli evakuirati. Obiskovalci gostinskih vrtov in stanovalci so morali za kratek čas ta del obrežja Ljubljanice zapustiti.

Po pregledu specialistov in bombnih tehnikov, so ugotovili, da nahrbtnik in njegova vsebina nista nevarna. Zato so se lahko gostje in stanovalci vrnili.