Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je v Parizu predstavil svojo novo letino pregibnih telefonov galaxy z fold in galaxy z flip. Tradicionalno poletno predstavitev te vrste mobilnikov so Južnokorejci izkoristili še za predstavitev novih pametnih ur, slušalk in pametnega prstana. Vse naprave ne bodo priromale v uradno prodajo na sončno stran Alp, največ pozornosti pa je podjetje posvetilo mobilniku z flip6 in storitvam umetne inteligence. Slednja na papirju ponuja nekaj zanimivih stvari, malce zbuja skrb le, da kot največjo novost na predstavitvi nove strojne opreme izpostavljajo novosti na ravni programske opreme. Kot da te programske opreme ne bi bilo mogoče preprosto omogočiti na starih napravah. Kakršna koli ocena delovanja umetne inteligence bo mogoča šele po konkretnejšem testu, zato tokrat več o posodobitvah na ravni strojne opreme.

Galaxy z flip6

V vlogo paradnega konja pregibnikov je Samsung že lani potisnil flipa. Enako počne letos z galaxy z flip6. Če se je nekoč sklepalo, da bo telefon našel trg zlasti v vrstah potrošnic, se ga vse bolj predstavlja kot kul izbiro za mladino. Po svoje razumljivo. Zlasti odkar so lani na zunanjo stran zaslona postavili večji pomožni zaslon OLED. Ta ostaja identičen, z diagonalo 8,6 centimetra (3,4 palca) in ločljivostjo 720x748, kar je dovolj za branje sporočil, pregledovanje koledarja, predvsem pa za zajemanje sebkov z glavno zunanjo kamero. Ta ima v flipu6 ločljivost 50 milijonov pik (MP), kar je občutno več od lanskih 12 MP. Družbo zunanji kameri dela še 12 MP ultraširokokotna kamera. Teleobjektiva ni. Vso približevanje je digitalno.

Kar se dimenzij naprave tiče, flip6 ostaja enak lanskemu modelu, so pa nadgradili tečaj telefona. Ta po prvih vtisih dejansko deluje bolje. Vidnejša sprememba je na ravni notranjega zaslona. Tam je guba pregiba manj opazna kot doslej. Izboljšali naj bi tudi trpežnost zaslona, a se tega v enem dnevu ne da preveriti. Predvsem je zaslon OLED občutno svetlejši. Z lanskih 1750 kandel je svetilnost poskočila na 2600 kandel. Frekvenca zaslona je dinamična od enega herca (Hz) do 120 Hz. Tudi ločljivost je ostala enaka 2640x1080. Razmerje stranic notranjega zaslona 22:9 ostaja enako.

Samsung je flipu6 povečal še količino delovnega spomina z 8 na 12 GB. Začetna količina prostora za shranjevanje je 256 GB. Kapaciteta baterije je zrasla s 3700 na 4000 miliamperskih ur (mAh), žično polnjenje ostaja pri 25 vatih (W). Uradno je novost tudi odpornost proti vodi in delcem po standardu IP48. Ker je tečaj najbolj ranljiv del naprave, je odpornost proti delcem pomembna, oznaka 4 pa v resnici ne pomeni zelo veliko v tej smeri. Zgolj zaščito pred tujki velikosti nad 1 milimetrom. Notranja kamera je 10 MP in jo je smiselno uporabljati zgolj za videoklice, ko morate hkrati uporabljati tipkovnico. Za vse ostalo se bolj splača izkoristiti boljšo zunanjo kamero v spregi z zunanjim pomožnim zaslonom. Napravo poganja premijski androidni procesor snapdragon 8 gen 3. Predprodaja naprave se je v Sloveniji že začela, v redno prodajo pride 24. julija. Za vstopnega flipa6 je treba odšteti 1199 evrov.

Galaxy z fold6

Če je flip primarno namenjen mlajšim, je fold vse bolj naprava za bolj profesionalno naravnane uporabnike. O tem pričajo tudi vse bolj oglate linije letošnjega prenovljenega dizajna. Zaprt telefon močno spominja na linije prav tako produktivnosti posvečenega telefona galaxy s24 ultra. Letošnji fold je že šesta inkarnacija te naprave. V primerjavi z lanskim modelom je poleg nekoliko bolj resnih linij postal tudi malenkost tanjši. Skupno za pol milimetra, ko je razprt, in milimeter, ko je zložen. Ne sliši se veliko, a je, zlasti v primerjavi s foldom4, izgubil že skoraj 4 milimetre na najdebelejšem delu. Sicer je mobilnik še vedno precej debelejši od Honorjevih pregibnikov, a je v svoji šesti izvedbi že zelo vitek. Vsega 4 milimetre debelejši od kakšnega iphona 15 pro max. Pri čemer se fold6 spremeni v tablico z diagonalo 19,3 centimetra (7,6 palca). Nasploh fold6 sedi zelo lepo v dlani, ko je zložen, in razprt.

Guba vzdolž tečaja je še vedno močno prisotna, a ni vidna, ko na zaslonu gledamo vsebine. Zopet hvalimo v glavnem zaslonu skrito kamero, kar pomeni, da ni nobenih pik ali zarez. Med kratkim preizkušanjem telefona pa je prepričal tudi tečaj, ki napravo bolj odločno odpre.

Notranji in zunanji zaslon sta malenkost nižja in širša. To nekoliko olajša tipkanje na zunanjem zaslonu, medtem ko je notranji zaslon že skoraj kocka. Oba sta OLED s prilagodljivo frekvenco od 1 do 120 Hz. Notranji zaslon ima tudi pri foldu svetilnost 2600 kandel, njegova ločljivost pa je 2160x1856.

Na področju kamer bistvenih sprememb ni videti. Tako kot lani si sledijo 50-MP glavna, 10-MP teleobjektiv in 12-MP ultraširokokotna. Notranja z ločljivostjo 4 MP je res zgolj za nujne primere. Kapaciteta baterije ostaja pri 4400 mAh, polnjenje je 25-vatno, osnovna ponudba delovnega spomina in diska ostaja pri 12 GB in 256 GB. So pa domnevno izboljšali odpornost proti padcem in udarcem. To je pomembno za tečaj. Notranji in zunanji zaslon sta bila zelo trpežna že v prejšnjih generacijah. So pa domnevno izboljšali tudi njuno trpežnost. Procesor je isti kot pri flipu6, cena pa od 1999 evrov navzgor. Kar je za 100 evrov več kot lani.

Novi pametni uri, slušalke in prstan

Na področju nosljivih naprav je Samusung ponudil novi pametni uri galaxy watch7 in galaxy watch ultra. Ob tem pa še pametni prstan galaxy ring, ki pa za zdaj še ni predviden za prodajo v Sloveniji. Tudi sicer gre za zelo nišno napravo. Za dokaj visoko ceno 450 evrov beleži biometrijo, kar zmore tudi pametna ura. Ob tem slednja ponuja še cel kup drugih storilnosti, kot je prostoročno telefoniranje, prebiranje in odzivanje na sporočila, brezstično plačevanje, prikazovanje časa ... Bomo videli, kako se bo novost obnesla v tujini. Za naš okus bi prstan potreboval še kakšno originalno funkcijo. Denimo možnost odklepanja avtomobila, domačih vrat ali pa štempljanja v pisarni. Lahko pa že zdaj sprožite sprožilec na kameri povezanega telefona ali utišate alarm. Nekaj je.

Galaxy watch7 je lepa ura praktično nespremenjenega dizajna v primerjavi z lanskim modelom. Omogoča sledenje več kot 100 vajam, s pomočjo algoritmov pa zmore opaziti pojavljanje apneje med spanjem. Ob tem premore klasično biometrijo, vključno z beleženjem krvnega tlaka in utripa srca. Spremlja tudi elektrokardiogram (EKG). Zalomi se pri bateriji. Ta ima avtonomijo do 30 ur z vselej prižganim zaslonom (AOD). To pomeni, da bo treba uro polniti praktično vsak dan. Za 40-milimetrsko različico želijo od 319 evrov dalje, za 44-milimetrsko pa 349 evrov.

Nekoliko bolj zanimiva je nova ura galaxy watch ultra. Ta v načinu varčevanja z energijo med vadbo omogoča do 48 ur avtonomije in do 100 ur z načinom varčevanja. Kaj to izključuje, za zdaj še ne vemo, si pa predstavljamo, da kar veliko funkcij. Malce smo skeptični glede dizajna. Nekateri ji očitajo podobnost Applovi uri. Nam se zdi predvsem velika in čokata. Bolj športna kot elegantna.

Ura poleg funkcij, ki jih ponuja watch7, omogoča še izmero najvišje moči kolesarjenja (FTP). Ta podatek odčita v vsega štirih minutah. Ob tem tudi personalizira območje srčnega utripa, kar pomaga pri določanju intenzivnosti vadbe. Ura premore vodoodpornost 10 ATM, kar pomeni 10 minut na globini 100 metrov. Zanjo želijo 699 evrov, na voljo pa je zgolj v različici, ki omogoča uporabo sim kartice.

Predstavitev so zaokrožile še slušalke galaxy buds3 in buds3 pro. Oboje omogočajo aktivno dušenje hrupa. Z vključeno funkcijo buds3 predvajajo zvok do 5 ur, buds3 pro pa do 6 ur. Ob tem je v škatlici za slušalke elektrike za dodatnih 19 oziroma 20 ur poslušanja. Omogočajo zvok zelo visoke kakovosti (UHQ), odpornost proti vodi in prahu IP57 pa pomeni, da ob padcu slušalke v vodo do globine enega metra ne bi smelo biti težav. Za buds3 hočejo 179 evrov, za buds3 pro pa 249 evrov.