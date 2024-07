Na različnih lokacijah v Posavju, od Kostanjevice na Krki do Brežic, je v preteklih dneh potekalo snemanje otroškega filma Bučko, mednarodne koprodukcije, pri kateri prek produkcijske hiše Senca Studio sodeluje tudi Slovenija. Režirata ga Marina Andree Škop in Vanda Raýmanová, ki sta z omenjeno hišo producentke Ide Weiss med drugim sodelovali pri uspešnem mladinskem celovečercu Kapa (2022) v režiji Slobodana Maksimovića; glavna producenta filma po scenariju Jurija Raýmanova sta sicer hrvaški PomPom Film in slovaška hiša Objectif.

Zgodba Bučka pripoveduje o desetletni Alisi (igra jo Marta Mihanović), katere starši so skrivnostno izginili, zato za pomoč zaprosi skupino vrstnikov. Iskanje se še dodatno zapleta zaradi Alisinega avtističnega brata Milana (Maks Kleončić), ki ne more ostati kar sam, zato ga mora druščina vzeti s seboj. Na srečo pa otroci najdejo način za komunikacijo z avtističnim fantom; skupaj doživijo pustolovščino, v kateri se zbližajo, razrešijo pa tudi veliko kriminalno skrivnost. »Veseli me, da lahko sodelujemo pri tako edinstvenem projektu, ki ne le zabava, temveč tudi izobražuje, predvsem pa spodbuja empatijo,« pravi koproducentka Ida Weiss. »Naš film lahko na nevsiljiv način prispeva k razumevanju in sprejemanju različnih posameznikov v družbi, in občutek imam, da bo osvojil srca tako slovenskih kot mednarodnih gledalcev.«

»Film je prežet s številnimi komičnimi elementi, saj želimo otroškemu občinstvu na lahkoten način približati resno in pomembno temo – avtizem,« pa je ob začetku snemanja poudarila Marina Andree Škop. »To pustolovsko zgodbo določajo močni otroški liki, duhovit pristop, nevsakdanji vizualni slog ter kombinacija igranih in animiranih filmskih elementov.« Za animacijo bo poskrbela Vanda Raýmanová s slovaškim delom ekipe, ki je oblikovala tudi animirane vložke v filmu Kapa; ti po mnenju ustvarjalcev dobro prikažejo otroško dojemanje sveta, po drugi strani pa dodatno krepijo zanimanje za dogajanje. Zasedbo odraslih igralcev med drugimi dopolnjujeta Ajda Smrekar in Matej Puc, pri filmu pa iz Slovenije sodelujeta še oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Zaradi zahtevne postprodukcije, ki poleg animacije vključuje še posebne učinke, naj bi film na velika platna prišel leta 2026.