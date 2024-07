Časovno obdobje med kinoizidom in izidom na spletnih pretočnih platformah postaja vse krajše. Produkcijske hiše se vse pogosteje odločajo film kmalu po izidu v kinu gledalcem ponuditi na malih zaslonih. Furiosa: Del sage Pobesneli Max, ki smo ga po kinopremieri opisali konec maja, je po okroglem mesecu že bil na voljo pri različnih ponudnikih videa na zahtevo. V tem primeru je sicer odločitvi botrovalo predvsem to, da so se vstopnice za film v režiji Georgea Millerja prodajale pod pričakovanji distributerjev. A tudi sicer so filmi, na katere je bilo pred covidno pandemijo za ogled doma treba počakati pol leta in več, danes praviloma na voljo v dveh mesecih.

Pred petimi leti je bilo tako še povsem normalno, da se je film najprej zavrtel na velikih platnih, nato pa v domove po svetu počasi priromal v obliki izdaje fizičnih kopij. A to se je z razmahom vse bolj priljubljenih in razširjenih spletnih platform za ogled filmov in serij do danes docela spremenilo. Spremembe v navadah gledalcev je še pohitrila pandemija in s tem padec kinoobiska v primerjavi z obdobjem prej. Potem ko so bila vrata kinematografov dolgo zaprta, so se ob prvih projekcijah že pojavili tako imenovani hibridni izidi, ko so produkcijske hiše nekatere velike naslove ponudile praktično sočasno v kinu in na malih zaslonih. Dune: Peščeni planet je v kino prišel ob robu pandemije in čeprav je po zgolj mesecu dni pristal tudi na pretočni platformi HBO Max, je v kinu zaslužil za tisti čas izjemnih 400 milijonov evrov.

Udobje ogleda in možnost prihranka

Če danes pogledamo na spored slovenskih kinematografov, hitro ugotovimo, da se je takšen trend že povsem ustalil. Kriminalka The Bikeriders oziroma po domače Motoristi v režiji Jeffa Nicholsa, v kateri igrata ta trenutek dve izmed najbolj vročih igralskih imen – Tom Hardy in Austin Butler –, je pri nas v kinu izšla 20. junija, od 9. julija pa je film na voljo tudi na spletu. Podobno se je pred tem zgodilo z akcijsko komedijo Kaskader z Emily Blunt in Ryanom Goslingom, ki smo si jo po kinopremieri konec aprila mesec kasneje že lahko ogledali iz domačega naslanjača. Triler Nekaj je v vodi je bil medtem na voljo na pretočnih platformah celo pred kinoizidom pri nas 11. julija. Po finančno sila neuspešnem začetnem predvajanju v kinu se po hitrem postopku na male zaslone seli tudi vestern Kevina Costnerja Obzorje: Ameriška saga – 1. poglavje.

Vse hitrejša spletna dostopnost filmov na eni strani pomeni, da produkcijske oziroma distribucijske hiše zavestno tvegajo še manjši obisk v kinu in širjenje nelegalnih ogledov. Po drugi strani pa so v tem nepovratnem procesu največji igralci očitno izračunali, da se je najbolje ravnati po prodaji vstopnic in filme, ko jim na velikih platnih poide sapa, čim prej spraviti na pretočne platforme, kjer vse hitrejša ponudba najaktualnejših naslovov vabi tisti del občinstva, ki hodi v kino manj pogosto. Izbira, kje gledati, je za takšne vse večja in vse enostavnejša. Ne le da imajo recimo Disney, Paramount in Warner Brothers že nekaj časa svojo lastno spletno storitev, ki je gledalcem v primerjavi s cenami kinovstopnic na voljo za relativno nizko mesečno naročnino, vse več je tudi spletnih platform, ki omogočajo enkratne oglede (najnovejših) filmov. Ob tem vidimo, da lahko nekateri kritiško dobro sprejeti in dobro spromovirani naslovi, kakršna je bila lani naveza Barbenheimer, še vedno podirajo tudi kinorekorde. Ključno za filmske navdušence v teh novih okoliščinah je, da lahko s kolobarjenjem med številnimi ponudniki prihranijo marsikakšen evro in si številne filme izven kina ogledajo datumsko zelo blizu premiernim izidom.