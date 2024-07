Zmagala je Japonka Ai Mori, ki je bila najboljša že v polfinalu. Tudi drugouvrščena Avstrijka Jessica Pilz je v finalu priplezala do vrha, tretja pa je bila še ena Japonka Mei Kotake. Sara Čopar in Lucija Tarkuš sta zasedli 20. oziroma 22. mesto, Rosa Rekar in Lana Skušek sta izpadli v kvalifikacijah. Janja Garnbret ni nastopila. Pri moških je bil v polfinalu le Luka Potočar, a se edini slovenski moški predstavnik na prihajajočih olimpijskih igrah ni približal najboljši osmerici, saj je zasedel 18. mesto. Zmagal je Američan Colin Duffy pred domačinom Samom Avezoujem in Britancem Tobyjem Robertsom (39), ki je edini v polfinalu prišel do vrha smeri v Chamonixu. V kvalifikacijah sta izpadla Martin Bergant na 51. in Lovro Črep na 52. mestu.