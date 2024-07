Če izjave, pojasnila, katerega koli politika objavijo na radiu in televiziji, kot na primer poročilo s tiskovne konference ali kakšna politikova izjava, ki jo politik da novinarju kot odgovor na njegovo vprašanje, je jasno, da vsak opravlja svoj posel. Ko pa spremljamo nastope politikov, kot sta Vučić in Zelenski, ki se pojavljata v medijih skoraj vsak dan, mimo novinarjev, neposredno za javnost, pa se čedalje bolj zastavlja vprašanje, koliko je tak politik sploh še verodostojen, saj čedalje bolj spominja na čase, ko smo imeli v Evropi na oblasti avtokrate, brez vesti, brez odgovornosti.

Potem pa se zgodi, da svetovni politiki ugotovijo, da jim to zelo ustreza, saj takšni načini postajajo opravičilo za del njihovega političnega informacijskega dela.

So pa seveda vprašanja (pri obeh) o problemih, ki se jim z največjo lahkoto izmuznejo, novinarji pa praktično nimajo nobene možnosti, da bi jih sploh zastavili. Ni čudno, da so takšni načini všečni tudi drugim svetovnim politikom, ki jih uporabljajo, da se zamegli dejansko stanje.Ustvarjajo tudi informacijsko smer, ki krepi v javnosti enosmerno miselnost, brez drugih, nasprotnih trditev in podatkov.

Evropska unija je takšnemu načinu tudi podlegla. Vsa informacijska dejavnost je ubrana na isto frekvenco in političnih – kritičnih podatkov sploh nihče ne dobi, celo zahteva jih ne. V tem pogledu ni v EU skoraj nič drugače kot v kakšni avtoritarni državi. Razlika je v tem, da je v slednjih to podkrepljeno še z represivnimi metodami. Ko prevladuje enostranska usmerjenost, je to treba vzdrževati in plačati. EU se zaradi tega in tudi drugih napačnih usmeritev pogreza, razvojno in konkurenčno, in čedalje bolj zaostaja po deležu v svetovnem bruto družbenem proizvodu. Nismo več niti tretji, dohitevajo, prehitevajo nas države, ki smo jih še pred kratkim gledali z viška.

Franci Gerbec, Kremenica