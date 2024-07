Do nadomestnih volitev, ki bodo šestega oktobra, bo občino vodil nekdanji direktor Zdravstvenega doma Kočevje in zdajšnji podžupan Gregor Košir. Prav Košir bi lahko na prihajajočih lokalnih volitvah vložil kandidaturo za župana. »Za sprejemanje takšnih odločitev je sicer še prekmalu, a možnost, da bi to storil, obstaja,« je že po evropskih volitvah povedal Košir in dodal, da bo takšna odločitev posledica internega dogovora.