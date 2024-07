Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center Iris) je edina nacionalna izobraževalna institucija v državi, ki izvaja vzgojno-izobraževalne programe za slepe in slabovidne otroke, otroke z avtističnim spektrom ter mladostnike od predšolskega obdobja pa do zaključka srednje šole. Poslopje centra je bilo zgrajeno leta 1946, dograjeno pa leta 1965; tako domski kot šolski del pa od takrat nista dočakala nobene večje obnove. Ob večjih škodah je vodstvo sicer poskrbelo za hitro in kratkotrajno sanacijo, s katero pa so le prekrili razpadajoče dele stavbe.

Potresno neodporna stavba

Že leta 2010 je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) izvedel celostni pregled poslopja. Tako za domski kot šolski del je ugotovil, da nosilna konstrukcija obeh ne zagotavlja potresne odpornosti. Kot so zapisali, stavba dosega le osem odstotkov predpisane potresne odpornosti, poleg tega pa se nagiba. Zadnji pregled stavbe je bil izveden leta 2021, ko so na ZAG ugotovili, da razpoke segajo v samo konstrukcijo stavbe, posledično pa so predlagali, da se stavba v celoti poruši. Na podlagi zapisanega je ravnateljica Centra Iris na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovila pismo, v katerem je zapisala, da kot ravnateljica ne bo več prevzemala odgovornosti za varnost bivanja otrok, zaposlenih in vseh ostalih v stavbi. Nato pa smo še v Dnevniku popisali katastrofalno stanje stavbe, ki po vseh predpisih ni primerna za šolanje otrok, kaj šele tistih s posebnimi potrebami. Šele po pismu ravnateljice in objavi v mediju se je ministrstvo odločilo, da Centru Iris zagotovi novo poslopje. Center Iris se mora sedaj v slabem mesecu preseliti na novo lokacijo, v preurejene pisarniške prostore v Tobačni, ki pa po mnenju staršev niso primerni za otroke s posebnimi potrebami.

Selitev po hitrem postopku

Kot so za portal N1 povedali starši, jih skrbi predvsem to, da v prostorih Tobačne pogoji za učenje niso optimalni, predvsem pa jih skrbi, da bi se gradnja nove stavbe zavlekla. Na ministrstvu sicer zagotavljajo, da bo nov Center Iris zgrajen do septembra 2027. Starše skrbijo tudi učilnice, ki bodo urejene v nekdanjih pisarnah, te pa so relativno majhne in neprilagojene za slepe in slabovidne otroke. Poleg tega so za vse učence in zaposlene trenutno na voljo le ene sanitarije, v poslopju pa ni možnosti vzpostavitve razdelilne kuhinje. Kot povedo starši, je ministrstvo sprva predlagalo, da bi vseh 80 otrok, kolikor se jih šola v Centru Iris, jedlo kosilo v dijaškem domu Vič. Ta pa je od Tobačne oddaljen dvajset minut peš, kar je za otroke s posebnimi potrebami, po mnenju staršev, predaleč. Kakšna bo rešitev, zaenkrat ni znano. Ravnateljica Centra Iris Romana Kolar pove, da so nadomestno lokacijo iskali tudi sami. Našli so nekaj primernejših poslopij od Tobačne, a so jih lastniki povsod zavrnili. »Običajno je bila težava, da so v sosednjih prostorih pisarne, tam pa si niso želeli otrok, ki so lahko glasni in moteči,« doda. Starši so zato mnenja, da bi se ministrstvo moralo bolj potruditi pri iskanju nadomestne lokacije in centru omogočiti dalj časa za selitev. Kljub temu pa so hvaležni, da bodo njihovi otroci nekoč dobili njim prilagojene in varne prostore.

