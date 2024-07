»Župan Železnikov si v zadnjem letu in pol ni vzel časa, da bi se pogovorili o tem, kje vidi težave z RAS. To se mi zdi popolnoma nesprejemljivo glede na to, da je občina Železniki solastnica agencije,« je včeraj dejal Gašper Kleč. (Foto: Tina Jereb)