Severna Makedonija je zaradi obsežnih požarov v naravnem okolju danes zaprosila za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Po poročanju makedonskega kriznega centra je bilo od začetka julija v Severni Makedoniji 173 večjih požarov v naravi. Ocenjuje se, da se bodo zaradi vremenskih razmer požari v naravnem okolju širili.

Republika Slovenija bo reševalno pomoč Severni Makedoniji zagotovila s helikopterjem AS AL 532 Cougar Slovenske vojske in helikopterjem Agusta Westland AW 169 policije s posadkama.

Celotna vrednost napotitve znaša do 400.000 evrov. Evropska komisija povrne 75 odstotkov stroškov premika helikopterjev do Severne Makedonije in nazaj, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).