Sprejet interventni zakon o ukrepih na upravnih enotah

Na včerajšnji izredni seji so poslanci s 45 glasovi za in 31 proti po nujnem postopku sprejeli zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, ki odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem ter poenostavlja zaposlovanje tujcev. Proti so glasovali poslanci Levice, NSi in SDS.