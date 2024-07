»Gasilski« zakon sprejet, a na denar bodo domovi starejših še čakali

Ministrstvo za solidarno prihodnost bo skušalo z začasnimi ukrepi sofinanciranja ukrepov, kot so štipendiranje, nakup sodobnih pripomočkov, vključevanje prostovoljcev in tujcev, ublažiti hudo kadrovsko krizo pri izvajalcih socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe. A je že zdaj jasno, da brez izboljšanja plač in dviga normativov, oprijemljivih rezultatov ne bo.