Ta petek naj bi meddržavno sodišče v Haagu objavilo svetovalno mnenje o zakonitosti izraelskih aktivnosti na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu. Pod tem splošnim naslovom se skriva presoja zakonitosti naseljenskih aktivnosti Izraela, ki vse od leta 1967 širi naselbine na Zahodnem bregu in poskuša iztisniti Palestince iz Vzhodnega Jeruzalema, ki si ga ti želijo za prestolnico svoje države.

Pričakovanja so, da bo sodišče presodilo, da so naselbine po mednarodnem pravu nezakonite, hkrati bi lahko pozvalo, naj se Izrael s teh ozemelj umakne. Za Izrael, ki pravi, da ima pravico do naselbin na Zahodnem bregu, utegne biti mnenje sodišča zelo problematično. Generalna skupščina OZN bi ga namreč lahko posredovala mednarodnemu kazenskemu sodišču, kjer bi se utegnili po razpisanem nalogu za aretacijo premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta zaradi suma vojnih zločinov v Gazi odločiti še za pregon odgovornih za naseljensko politiko na Zahodnem bregu. Prav tako bi številne države utegnile mnenje meddržavnega sodišča izkoristiti za uvedbo sankcij proti Izraelu ali drugo obliko zaostritve meddržavnih odnosov.

Napad je odobril Netanjahu

Medtem vojna v Gazi po 283 dneh ne pojenja. Čeprav se je skokovita rast števila mrtvih v zadnjih tednih nekoliko umirila (po zadnjih podatkih je bilo ubitih 38.664 Palestincev, 89.097 ljudi pa je ranjenih), se je v času še vedno potekajočega novega kroga pogajanj o prekinitvi spopadov v Gazi konec tedna spet pospešila. V kraju Al Mawasi je izraelska vojska odvrgla bombo na hišo, kjer naj bi se skrival vodja oboroženega krila Hamasa Mohamed Deif, ki je v kraj zarezala globok krater. Ker je bil kraj razglašen za varno območje, kamor so se smeli zateči razseljeni Palestinci, so bili v napadu številni ubiti. Našteli so vsaj devetdeset žrtev, več kot tristo ljudi je bilo ranjenih.

Izraelska vojska in obveščevalna služba Šit Bet sta potrdili, da je bil v napadu ubit Rafa Salama, vodja Hamasove brigade iz Han Junisa in eden glavnih organizatorjev terorističnega napada 7. oktobra. Ali je v napadu umrl tudi Mohamed Deif, izraelska vojska še ni mogla potrditi. Napad je odobril sam Netanjahu, na hišo Salame, kamor naj bi po izraelskih obveščevalnih podatkih prišel Deif, ki je sicer preživel že sedem napadov, pa so odvrgli pet vodenih bomb.

V nedeljo je bilo v napadu na šolo v begunskem taborišču Nuseirat ubitih še vsaj petnajst ljudi, najmanj sedemnajst pa jih je umrlo v mestu Gaza. Napadi izraelske vojske na različne cilje v Gazi so se nadaljevali tudi včeraj. V Združenih narodih so medtem obžalovali, da se je sedež njihove agencije za pomoč palestinskim beguncem UNRWA spremenil v bojišče med Hamasovimi borci in Izraelom in je bil skoraj popolnoma porušen.

Abas obsoja Izrael, ZDA in Hamas

Po sobotnem napadu na Al Mawasi se je oglasil palestinski predsednik Mahmud Abas in odgovornost za žrtve pripisal izraelski vladi, delno pa ameriški, ker oskrbuje Izrael »z vsemi mogočimi potrebščinami za podporo okupacije in zločinov«. Delno pa je odgovornost – tako s pravnega kot moralnega in političnega vidika – za nadaljevanje genocida v Gazi pripisal tudi Hamasu, ki da se izogiba nacionalni enotnosti in s tem ponuja izgovore okupacijski državi. Izjave Abasa so še en pokazatelj globokega prepada med Hamasom in palestinsko upravo, s katero ima že poldrugo desetletje v Gazi vladajoče islamsko gibanje napete odnose.

Kako napredujejo pogajanja o prekinitvi spopadov pod egiptovsko, katarsko in ameriško administracijo, ni povsem jasno. Hamas je v nedeljo najavil, da se začasno umika iz pogovorov, toda vodja organizacije Ismail Hanija je tudi hitro pripomnil, da so jih pripravljeni obnoviti, ko bo Izrael pokazal resen namen za dosego dogovora o prekinitvi spopadov in izmenjavi ujetnikov.

Izrael medtem zatrjuje, da se pogajanja nadaljujejo. Tako Izrael kot Hamas naj bi sicer na pogajanjih v Katarju domnevno nakazala pripravljenost, da po vojni ne Hamas ne Izrael ne bi vladala v Gazi, pač pa bi oblast prevzela začasna vlada. Hamas predlaga, da bi bila vlada palestinska in nestrankarska, do volitev pa bi upravljala tako Gazo kot Zahodni breg.

*** 55 % vseh zgradb v Gazi je bilo uničenih ali močno poškodovanih od začetka vojne.