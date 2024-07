Novelo je v parlamentarni postopek vložila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, saj se je institut parlamentarne preiskave po njenem mnenju spremenil v sredstvo za politično obračunavanje in uvaja možnost za sprožitev naknadne ustavne presoje akta o parlamentarni preiskavi. Ustavno sodišče mora o tem odločiti v 30 dneh, do odločitve ustavnega sodišča pa se akt o odreditvi parlamentarne preiskave zadrži. V 30 dneh po objavi akta o odreditvi preiskave v uradnem listu lahko več predlagateljev zahteva, da o skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom odloči ustavno sodišče. To mora mora o zahtevi odločiti v 60 dneh. V skladu z dopolnilom Svobode, sprejetem na majski seji, DZ do odločitve ustavnega sodišča ne more imenovati preiskovalne komisije. V opoziciji so poudarili, da novela nikakor ne odpravlja nejasnosti in nepravilnosti iz ustavnih odločb. Cilj novele je namreč, tako NSI in SDS, preprečiti preiskavo domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda.