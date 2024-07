Kozarec vode ruši ustavni red

V restavraciji Lahab strežejo najboljši miškak v eni izmed bližnjevzhodnih prestolnic. Majhni koščki mesa – tudi kameljega, če želite – spečeni na žaru in položeni na goro prhkega basmati riža, odišavljenega s kupom začimb. Ob tem vam navržejo še krožnik čebule, zelenih listov redkvic, peteršilja in krhlje limet ter skledico tople tamarindove omake. A še preden postrežejo goro mesa, vam v hipu, ko se zleknete med blazine na preprogi zasebne družinske sobe, skozi vrata potisnejo pladenj stekleničk ohlajene vode. Hiša časti. Pa čeprav stane liter vode več kot liter bencina. In tako je v vsaki restavraciji, pa naj bo ulična beznica ali haute cuisine, slehernega mesta držav z izjemno vročim podnebjem in brez užitne pitne vode v vodovodnih ceveh. Steklenica ohlajene vode je prva gesta gostoljubja, ko stopite v hišo.