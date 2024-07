Posmrtne ostanke bodo izročili forenzičnim strokovnjakom, je povedal vodja izkopavanj Ahmed Kusai. Ekipa preiskovalcev pod vodstvom Kusaija išče množična grobišča iz obdobja po letu 2014, ko je IS prevzela nadzor nad ozemlji v Siriji in Iraku.

V množičnem grobišču, ki se nahaja približno 60 kilometrov zahodno od Mosula, so odkrili 139 trupel moških, žensk in otrok, ki naj bi po navedbah pripadnika civilne zaščite province Ninive pripadali jazidski in turkmenski skupnosti v okrožju Tel Afar.

Pred desetletjem je IS razglasil kalifat na območjih Iraka in sosednje Sirije, kjer še danes poteka državljanska vojna. Celice IS so v obeh državah še vedno dejavne.