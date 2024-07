»Zaradi dogajanja ob začetku madžarskega predsedovanja se je predsednica odločila, da bo Evropska komisija na neformalnih zasedanjih Sveta EU zastopana zgolj na ravni visokih uradnikov,« je na družbenem omrežju X sporočil tiskovni predstavnik komisije Eric Mamer.

Prav tako po njegovih navedbah kolegij komisarjev ne bo obiskal Budimpešte in se srečal z madžarsko vlado, kot je to v navadi ob začetku predsedovanja vsake države članice.

Madžarski minister za evropske zadeve Janos Boka je v odzivu sporočil, da madžarsko predsedstvo »ostaja zavezano iskrenemu sodelovanju z državami članicami in institucijami EU«. »Na dogodke predsedstva smo jih povabili, da bi razpravljali o skupnih izzivih. To je skupna naloga in odgovornost vseh držav članic in institucij,« je zapisal na omrežju X.

Poudaril je, da je EU mednarodna organizacija, sestavljena in držav članic. Tako Evropska komisija kot institucija Evropske unije po njegovem mnenju ne more izbirati, s katerimi članicami in institucijami želi sodelovati.

V Bruslju so to odločitev sprejeli, potem ko je madžarski premier Orban v začetku meseca, ko je njegova država prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, obiskal Moskvo, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Do tega obiska je bila kritičnih večina njegovih kolegov iz drugih članic unije, pravna služba Sveta EU pa je ugotovila, da je kršil tudi pogodbo EU.

Orban je sicer pred Moskvo obiskal Kijev, kasneje pa še Peking. Po vrhu zveze Nato v Washingtonu pa se je na Floridi srečal z republikanskim kandidatom za ameriškega predsednika Donaldom Trumpom.

Predvsem zaradi njegovega obiska Moskve je pretekli teden že več članic sprejelo odločitev, da ta mesec na neformalna zasedanja ne bodo pošiljale ministrov, ampak uradnike. Za to so se po besedah švedske ministrice Jessike Roswall poleg njene države odločile še Finska, Litva, Latvija, Estonija in Poljska. O tem naj bi razmišljalo še več drugih držav, je dejala pretekli četrtek.

Ta mesec bo sicer madžarsko predsedstvo Sveta EU gostilo samo še tri neformalna ministrska zasedanja, danes in v torek poteka zasedanje predstavnikov članic, pristojnih za energetiko, prihodnji teden pa je na programu zasedanje Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Večina zasedanj, ki so namenjena predvsem neformalnim pogovorom ministrov oziroma državnih sekretarjev in na katerih ne morejo sprejemati odločitev, je predvidenih za september.

Neformalno zasedanje zunanjih ministrov oziroma gymnich, ki velja za enega osrednjih dogodkov vsakega predsedovanja, Madžarska medtem načrtuje za konec avgusta. Vendar pa je po poročanju bruseljskega spletnega portala Politico pod vprašajem tudi to zasedanje, saj naj bi visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell za takrat načrtoval formalno zasedanje. To bi pomenilo, da se zunanji ministri članic ne bodo mogli udeležiti zasedanja v madžarski prestolnici.