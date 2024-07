Po napadu zveri je premier sklical nujno sejo parlamenta, na kateri so poslanci potrdili zakon o uravnavanju populacije medvedov. Ob tem so se z minuto tišine poklonili tudi spominu na preminilo 19-letnico, ki je življenje izgubila prejšnji teden.

Zakon v letu 2024 predvideva odstrel 481 medvedov, kar je več kot dvakratnik števila iz lanskega leta, ko so odredili odstrel 220 medvedov. Romunski poslanci so v razpravi dokazovali, da prevelika populacija medvedov vodi k povečanju napadov in hkrati priznavali, da sprejeti zakon prihodnjih napadov ne bo preprečil.

Nekatere nevladne organizacije so zakonski ukrep že obsodile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon ne rešuje popolnoma ničesar, je povedal biolog iz organizacije World Wildlife Fund Calin Ardelean, ki verjame, da se je bolje osredotočiti na t. i. problematične medvede ter na ukrepe preprečevanja in posredovanja v primeru takšnih nesreč, kot sta boljše ravnanje z odpadki in preprečevanje hranjenja živali.

Po podatkih romunskih oblasti so leta 2023 zabeležili približno 7500 klicev o opaženih medvedih, kar je več kot dvakrat več v primerjavi z letom 2022. Medvedi so v Romuniji v zadnjih dveh desetletjih do smrti pokončali 26 ljudi in jih huje poškodovali še 274, je sporočilo romunsko notranje ministrstvo.

Po napadu prejšnji teden je očividec, ki je poklical reševalce, poročal, da je medved žensko napadel med pohodom v naravnem parku Bucegi južno od mesta Brasov. Zver so po prihodu reševalcev in policije ustrelili, saj je napadla tudi njih.

Karpati so eden od najpomembnejših habitatov rjavega medveda v Evropi. V romunskem delu gorovja po ocenah oblasti živi približno 8000 rjavih medvedov, kar je druga največja populacija te zveri v Evropi. Največ rjavih medvedov živi v Rusiji.