»Vezist Jevšenak je eden najperspektivnejših mladih slovenskih nogometašev z 11 nastopi za reprezentanco do 21 let in se je izkazal pri Benfici,« so zapisali pri Pisi in dodali, da je igral tudi v mladinski ligi prvakov z lizbonskim klubom.

Jevšenak se je na Portugalsko odpravil leta 2019 iz ljubljanskega Brava. Zdaj se bo pri Pisi pridružil slovenskemu članskemu reprezentantu Janu Mlakarju in obetavnemu 19-letnemu vezistu Mihi Trdanu.