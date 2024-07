»Živim svoje sanje. Biti v rumenem s tako lepo prednostjo je nekaj neverjetnega,« je Tadej Pogačar z nasmehom pozdravil veliko množico novinarjev na novinarski videokonferenci. Kot smo že navajeni, si je za sedmo silo vzel dobrih 15 minut časa, sprva je odgovarjal v angleškem, kasneje še v slovenskem jeziku.

Vsej kolesarki javnosti še vedno ne gresta iz glave izjemni predstavi, ki ju je najboljši kolesar sveta pokazal v Pirenejih, kjer si je pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom priboril polne tri minute prednosti. Predvsem je navdušil v nedeljo, ko ga je Danec skupaj s svojo ekipo Visma-Lease a Bike poskušal napasti, nato pa je na vrh Plateau de Beille prišel sam in za skoraj štiri minute podrl prejšnji rekord, ki si ga je lastil legendarni Marco Pantani. »To je bila izjemna predstava. Ko sem po koncu pogledal številke, sem bil še sam presenečen, kako visoke so bile. Bile so najboljše v moji karieri,« je opisal junaško predstavo, ki je po kolesarski tradiciji zopet sprožila tudi veliko negativnih odzivov.

Primerjav s Piratom ne mara

»V svoji karieri sem se tega že navadil. Za 'kavč selektorje' nikoli ni prav. Lahko napadeš prezgodaj, lahko prepozno, vedno jih kaj moti. Sam se poskušam izogibati vsem komentarjem na družbenih omrežjih. Imam ljudi, ki skrbijo za to, da moj profil izgleda dobro, sam pa se jim ne posvečam veliko,« je kolesar s Klanca pri Komendi priznal, da ima že debelo kožo ob zlonamernih komentarjih.

Dejal je tudi, da ga motijo primerjave z Marcom Pantanijem, ki se ga bolj kot zaradi rekordnega časa na nedeljskem zaključnem vzponu omenja zato, ker je bil Pirat zadnji, ki je v istem letu zmagal na Giru in Touru. »Razmišljam le o tem, da pridem v rumenem do cilja, nato bomo govorili o dvojčkih in drugih stvareh. Predvsem moram povedati, da sem se šele rodil, ko je Pantani zmagoval. Nisem ga videl dirkati, kolesarstvo takrat in danes je povsem nekaj drugega. Že v šestih letih, odkar sem v ekipi UAE, so se stvari zelo spremenile. Največ poudarka je na opremi in prehrani, ki je povsem drugačna. Nočem reči, da je bila ekipa kdaj slaba, a sedaj smo to spravili na povsem novo raven,« je našteval razloge za številne rekordne čase na vzponih. Za zdaj vztraja pri načrtu, da ga letos ne bo na Vuelti in ne bo napadal zgodovinskega trojčka. »Pustimo le en odstotek možnosti, da bom na startu tudi tam.«

Vingegaard se nikoli ne zlomi

Še preden se je z mediji družil Pogi, je svoje dolžnosti opravil tudi trenutno prvi izzivalec Slovenca Jonas Vingegaard. »Sam sem uprizoril svojo najboljšo vožnjo v življenju, a Tadej je bil boljši. To je treba sprejeti,« je Danec dejal o nedeljski bitki, kjer je izgubil več kot minuto. »Ni me zlomil. Še nikoli v življenju nisem popustil pod pritiskom in tudi tokrat ne bom. Sem dvakratni zmagovalec Toura in tukaj nisem zato, da bi branil drugo mesto,« je 27-letnik odločen, da bo v izjemno zahtevnih finalnih šestih etapah poskušal narediti preobrat.

»Prav je tako in to od Jonasa tudi pričakujem. Zagotovo ima Visma načrt. Nisem prepričan, morda bodo napadli v petek ali soboto, zagotovo ne oba dneva. Mi moramo poskrbeti za to, da ne naredijo česa norega. Jaz se ne bojim nikogar in bom poskušal uživati do konca in dirkati na svoj način,« je bil tudi na novinarski konferenci pripravljen na »napade« tekmecev Pogi, ki je za zdaj nesporni vladar letošnjega Toura.

»Videli smo, da je Tadej v preteklih letih imel težave in en slab dan. Poskušali ga bomo spraviti v težave,« je še dejal Vingegaard, a tudi tega se najboljši kolesar ne boji. »Za vsak slab dan so določeni razlogi in se iz tega nekaj naučiš. Na mojih tritedenskih dirkah se vidi, da nimam vedno slabega dne in mislim, da smo se veliko naučili. Spogledujem se s tem, da bi bilo lepo osvojiti še eno etapo, da bi se statistika vrnila na tri etapne zmage na izvedbo. V prvih dveh nastopih sem namreč zmagal trikrat, lani pa dvakrat, če mi tokrat uspe četrta, bo vse na svojem mestu,« kar kipi od samozavesti Tadej Pogačar. Za začetek izjemno težkega tedna branjenja skupnega vodstva ga sicer čaka lahka etapa, ki pa bo zopet začinjena z vetrom.

