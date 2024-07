Na novinarski konferenci je Zelenski dejal, da naj bi s premierjem Robertom Golobom sporazum podpisala v četrtek na zasedanju Evropske politične skupnosti v Londonu. Kot poroča agencija Reuters, je dodal tudi, da so sklenili, da bodo varnostni sporazum sklenili tudi z Irsko.

Ukrajina je varnostne sporazume podpisala že s številnimi državami. Sporazum naj ne bi predvideval dodatnih finančnih zavez Slovenije do Ukrajine, razen nadaljnjega financiranja humanitarne pomoči. Vseboval pa bi obsodbo ruske agresije in neomajno podporo Slovenije ozemeljski celovitosti Ukrajine ter zavezanost skupnim vrednotam, od demokracije do varovanja človekovih pravic in svoboščin. Premier Golob bi lahko sporazum podpisal že na nedavnem končanem vrhu Nata, a takrat še ni bil usklajen.

Ukrajinski predsednik Zelenski je med današnjo novinarsko konferenco izpostavil tudi, da bi se po njegovem mnenju predstavniki Rusije morali udeležiti drugega mirovnega vrha o Ukrajini. Ob tem pa je, kot poroča Reuters, napovedal srečanja o ključnih vprašanjih. O energetski varnosti naj bi govorili na srečanju v Katarju, o prehranski varnosti pa v Turčiji.

Rusija je že prejšnji teden sporočila, da se drugega mirovnega vrha o Ukrajini ne namerava udeležiti. Namestnik zunanjega ministra Mihail Galuzin je bil ob tem kritičen zlasti do tega, da bi se na drugem vrhu razpravljalo le o ukrajinskih načrtih za mir, ne pa tudi o drugih pobudah.