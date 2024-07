»Imaš pa nekaj več, kot so imeli Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković skupaj. Veš, kaj je to?« je po eni od zmag na osrednjem igrišču na letošnjem Rolandu Garrosu v Parizu Carlosa Alcaraza vprašal nekdanji teniški šampion Mats Wilander. Španski teniški igralec se je nasmejal, skomignil z rameni ter odgovoril, da nima pojma, kaj bi bilo to. »Nasmeh!« je izstrelil legendarni Šved. Alcaraz je odgovor pospremil z – nasmehom, ki ga krasi tudi v najtežjih trenutkih. Enaindvajsetletni Španec je igralec, ki ga morajo imeti ljubitelji tenisa preprosto radi, četudi so navijači Novaka Đokovića ali nove številke 1 svetovnega tenisa Jannika Sinnerja.

Le štirje igralci s štirimi lovorikami pred 22. letom

Carlos Alcaraz je maja letos dopolnil 21 let, pred 22. letom pa je osvojil že štiri turnirje za grand slam. Takšen podvig je doslej uspel le Borisu Beckerju, Bjornu Borgu in Matsu Wilanderju. »To so legende našega športa in ponosen sem, da me sploh omenjate med njimi,« je v nedeljo po wimbledonski zmagi odgovoril Carlos Alcaraz. »Sam še zdaleč nisem legenda, kakršni so igralci, ki jih naštevate. Kje so šele Roger, Rafa in Novak. Morda bom nekoč imel več lovorik, da se bom lahko primerjal z njimi, sedaj si tega še ne zaslužim,« z odgovorom kaže svojo skromnost in ponižnost Carlos Alcaraz.

Španec je navdušil v nedeljskem finalu, v katerem je postal šele šesti igralec, ki je v isti sezoni osvojil Roland Garros in Wimbledon. Zmagi na dveh povsem različnih podlagah, najpočasnejšem pesku in najhitrejši travi, simbolizirata raznolikost, ki jo premorejo zgolj najboljši teniški igralci. Pred Alcarazom je podvig uspel Rodu Laverju, Bjornu Borgu, Rogerju Federerju, Rafaelu Nadalu in Novaku Đokoviću. Edini, ki je v tej sezoni vzel skalp Alcarazu na turnirjih za grand slam, je bil Alexander Zverev. Nemec je bil boljši v četrtfinalu OP Avstralije v Melbournu.

Teniške legende s spoštljivimi besedami

Kako velik športnik je Carlos Alcaraz, potrjujejo besede največjih legend teniškega športa. V prvi vrsti Novaka Đokovića. »Zadovoljen sem, kako sem se slab mesec po operaciji kolena pobral in sem pripravljen za največje podvige. Toda hkrati moram priznati, da ravni igre, kot jo gojita Sinner in Alcaraz, še nisem razvil. Ali jo bom še kdaj, ne vem, vem pa, da se bom trudil. Carlos je izjemen igralec. Med dvobojem tekmecem ne pusti dihati, z izjemnim napadom kaznuje vsako krajšo žogo. Krasi ga tudi samozavest v ključnih trenutkih. Užitek ga je spremljati, ko igra,« meni Srb, ki je moral v nedeljo v drugem wimbledonskem finalu zapored priznati premoč sijajnemu Špancu.

Carlos Alcaraz nikoli ne pozabi omeniti, da ga ne bi bilo na veliki sceni brez največjih podpornikov. V prvi vrsti so to trije. Poleg mame in očeta še trener Juan Carlos Ferrero, nekdanja številka 1 svetovnega tenisa in zmagovalec Rolanda Garrosa leta 2003. »Vsem trem in drugim v ekipi sem hvaležen za vsako minuto, ki jo preživijo z mano. Športnik se na svoji poti sooča s številnimi preprekami, ki jih ni preprosto premagati. To lahko storim le s podporo, ki jo imam. Trdo delamo in bomo še naprej. Upam, da bomo spisali še veliko lepih zgodb in končnih zmagoslavij,« poudarja Carlos Alcaraz.

Čas je njegov zaveznik

Letošnji Wimbledon si bo zmagovalec zapomnil tudi po tem, da je bil prvič, odkar se je prebil v teniški vrh, deležen žvižgov. Ko je v polfinalu premagal Rusa Daniila Medvedjeva, je spomnil tudi na uspeh španskih nogometašev, ki so se uvrstili v finale evropskega prvenstva. Ker je to dejal na Otoku, so mu gledalci z žvižgi hitro sporočili, da je v finalu tudi Anglija, za katero bodo stiskali pesti. Alcaraz se je rešil iz dileme, se je pa dotaknil nogometa tudi po dvigu lovorike. »Jaz sem danes svoje naredil, na vrsti so nogometaši,« je dejal. Rojaki so ga v nadaljevanju večera navdušili, saj so četrtič v zgodovini dvignili pokal ter postali najuspešnejša evropska država.

Ali bo tudi Carlos Alcaraz postal najuspešnejši igralec vseh časov, bo pokazal čas. Ta je na njegovi strani, pot je več kot začrtana. Novak Đoković mu kaže, kako je moč biti uspešen tudi po tridesetem letu, ko je osvojil kar 13 od 24 zmag na turnirjih največje četverice. Alcaraz zaenkrat v finalih turnirjev za grand slam še ne pozna poraza. Dobil je vse štiri finale, kar je pred njim uspelo le Rogerju Federerju. Švicar je bil še uspešnejši, saj je zmagal na prvih sedmih finalih za grand slam. Izzivov Špancu ne bo zmanjkalo. Zaenkrat kaže, da bosta bila trd boj za lovorike predvsem z Jannikom Sinnerjem, a tudi motivirani Alexander Zverev, Daniil Medvedjev in Novak Đoković še niso rekli zadnje besede.

18:1 je razmerje zmag in porazov Carlosa Alcaraza na treh letošnjih turnirjih največje četverice. Edini, ki ga je premagal, je bil v četrtfinalu v Melbournu Nemec Alexander Zverev.