V SDS Lahu očitajo, da ščiti preiskovance, tudi premierja Roberta Goloba, Lah pa vse očitke zavrača.

DZ je parlamentarno preiskavo odredil 6. maja na zahtevo državnega sveta, dva tedna pozneje pa za predsednika preiskovalne komisije imenoval Laha iz Svobode ter za podpredsednika Rada Gladka iz SDS. Ustanovna seja je bila 12. junija, ko so člani iz vrst SDS zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim Laha in štirih drugih članov iz Svobode. Glede prič pa zakon o parlamentarni preiskavi določa, da ne smejo sodelovati pri delu komisije.

Gladek je tako predsednico mandatno-volilne komisije DZ Janjo Sluga pozval, naj izpelje postopke za imenovanje novih članov preiskovalne komisije, a ga je zavrnila. Za danes je nato sklical drugo nujno sejo komisije, a službe DZ niso poskrbele za tehnično izvedbo seje, Lah pa ga je obvestil, da je njen sklic brezpredmeten. Hkrati je Lah sam sklical sejo komisije za 18. september.

»Lah se ima za predsednika komisije, čeprav to več ni,« je danes v izjavi za medije opozoril poslanec SDS Žan Mahnič, Gladek pa je dodal, da gre za kršenje zakona o parlamentarni preiskavi, poslovnika o parlamentarni preiskavi in poslovnika DZ, zato so v petek na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in policijo vložili obvestilo o sumu storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic oz. kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. »Menimo, da bodo imeli zelo lahko delo,« je menil Mahnič.

V SDS so prepričani, da Lah tega ne počne po svoji volji. »Je nadomestni poslanec, tu je namesto Barbare Kolenko Helbl, ki je trenutno generalna sekretarka vlade, in kadarkoli se lahko zgodi, da če ne bo ubogal volje Roberta Goloba, ga bo ta vrgel čez ramo in Kolenko Helbl poslal nazaj v parlament,« je dejal Mahnič. Lahov cilj tako po njegovih besedah je z onemogočanjem dela parlamentarne preiskovalne komisije zaščititi Goloba, Star Solar, Gen-I in Gibanje Svoboda ter tudi energetski lobi.

Lah je v odzivu zatrdil, da ravna v skladu z zakonom in poslovnikom. »Gre za nekorekten pritisk na delo preiskovalne komisije,« je dejal o nastopu obeh poslancev SDS ter zagotovil, da kot predsednik preiskovalne komisije ravna v skladu z zakonom in poslovnikom. Prepričan je, da bo ovadba zavržena.

Določbe zakona o parlamentarni preiskavi, po katerih priče ne smejo sodelovati pri delu komisije, po njegovih besedah namreč še niso nastopile. Seznam 70 prič, ki naj bi jih na zaslišanje povabila komisija, je bil pomanjkljiv, zato ga člani na ustanovi seji niso obravnavali, je pojasnil. Iz tega naslova torej niso nastopile še nobene pravne posledice, ne zanj in tudi ne za preostale člane komisije, ki so bili predlagani kot priče.