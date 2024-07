Ena izmed žrtev je delala kot njena osebna asistentka in bila izolirana od družine in prijateljev. »Za delo nisem bila nikoli plačana, bila sem sužnja,« je povedala in dodala, da je bila ena izmed njenih prvih žrtev trgovine z ljudmi. »Počutila sem se ujeto in brez izhoda.« Po treh mesecih ji je uspelo pobegniti in jo prijaviti.

Septembra 2022 je BBC poročal o izginotju dveh deklet, preiskava pa je pokazala, da sta bili dekleti povezani prav z vplivnico Kat Torres.

Torres je zlorabljala več deklet. Na podlagi dokazov in pričanj so jo obsodili na osem let zapora zaradi trgovine z ljudmi in suženjstva. Vse obsodbe zavrača in trdi, da je povsem nedolžna.

»Vedno sem se obrnila nanjo«

Dekleta je privabljala z obljubami o individualnem svetovanju, zagotovljenih obrokih hrane in prenočišču. Živele so v skupni hiši pod strogimi pravili in v popolni izolaciji. Ena izmed žrtev je povedala, da se med seboj niso smele pogovarjati in da so potrebovale dovoljenje, če so želele zapustiti sobo.

Druga žrtev je priznala, da ji je Kat predstavljala upanje. »Zdelo se je, da je v otroštvu premagala nasilje, zlorabe in travmatične izkušnje,« je povedala za BBC-jev Eye Investigations: »Bila je na naslovnicah, sodelovala je z Leonardom Dicapriom, zato sem ji zaupala.« Zato so se žrtve počutile posebno. »Vedno sem se najprej obrnila nanjo.«

Nekdanja sošolka vplivnice pa je prepričana, da se je spremenila zaradi Hollywooda in romantičnih zvez z bogatimi in vplivnimi moškimi v zameno za plačilo.

Dokumentarni film

E kipa BBC je dokumentarni film o nenavadni življenjski poti Kat Torres objavila po večmesečnem raziskovanju. Prikazuje njen preboj iz skrajne revščine v Braziliji med manekensko elito v Evropi in žalostni pristanek v zaporu.