Po napovedih agencije za okolje je bilo danes najverjetneje edino sveže jutro v tem tednu. Medtem ko se bodo danes popoldan temperature po Sloveniji gibale med 29 in 35 stopinjami Celzija, pa naj bi bilo že jutri povsod kakšno stopinjo topleje.

Jutri bo sončno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 31 do kar 37 stopinj. Agencija za okolje je tako tudi za jutri izdala oranžno opozorilo pred toploto.

V sredo in četrtek bo sončno in v notranjosti Slovenije malo manj vroče. Predvsem v severni Sloveniji bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Nevarnost za nastanek neviht pa se bo povečala tudi v gorah.

Visoke temperature v teh dneh krojijo življenje po celotnem Balkanu. V Severni Makedoniji, kjer temperature že več dni presegajo 40 stopinj Celzija, so zaradi gozdnih požarov v nedeljo za 30 dni razglasili krizne razmere. V gašenje pa sta se morali vključiti tudi vojska in policija. Po podatkih tamkajšnjih oblasti so v zadnjih 24 urah zabeležili številne nove gozdne požare na različnih območjih države. Ogenj pa za zdaj še ne ogroža naseljenih območij.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je drevi na omrežju X zapisal, da so mobilizirali pomoč prek evropskega mehanizma civilne zaščite. Pri tem pa se je zahvalil Srbiji, Sloveniji in Turčiji, ki bodo v Severno Makedonijo skupaj poslale štiri helikopterje in dve letali.

Huda vročina še vedno pesti tudi Hrvaško in druge države v regiji. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes zaradi visokih temperatur izdal rdeče vremensko opozorilo za vzhod države in obalo, za torek pa za celotno državo z izjemo gospiške regije. Danes se bo živo srebro ponekod povzpelo do 37 stopinj Celzija, v torek pa do 38.

Tudi v Bosni in Hercegovini bodo temperature dosegle do 41 stopinj Celzija. Drugod pa se bodo po napovedi tamkajšnjih vremenoslovcev gibale med 32 in 38 stopinjami.

Rdeče vremensko opozorilo velja tudi v Srbiji. V Beograduso že zjutraj izmerili 31 stopinj. Temperature se bodo čez dan gibale med 35 in 40 stopinjami Celzija, večina urbanih središč pa se bo tudi naslednje dni spopadala s tropskimi nočmi

Vse bolj se segreva tudi Jadransko morje. V Pulju je imelo zjutraj blizu 29 stopinj, Malo jezero na Mljetu pa skoraj 31. V Splitu so izmerili skoraj 27 stopinj, v Dubrovniku pa še stopinjo več. Najhladnejše je bilo s 25 stopinjami morje v Šibeniku.

Tridesetici se približuje tudi temperatura morja v Kopru. Danes ob 14. uri so namreč namerili kar 29,6 stopinj Celzija.