Gasilci so po nočni in jutranji gasilski straži uspeli pogasiti obsežen požar, ki je v nedeljo uničil poslopje na plaži v središču Portoroža. V njem je več lokalov in trgovin, tudi priljubljena Alaya, ter pekarna, zlatarna.

Kot je pojasnil Jure Griljc s Policijske uprave Koper, bo ogled zaradi statične nestabilnosti lahko trajal tudi več dni, kriminalisti pa ga bodo opravljali skupaj z gradbeniki.

Vzrok požara še ni znan

Gasilce so na pomoč zaradi požara poklicali včeraj malo po 11. uri. Ob prihodu na prizorišče je bil objekt že povsem v dimu, vidnost pa nična, zaradi česar so si pomagali s tipanjem. Termo kamere so razkrile, da temperatura pod streho dosega 800 stopinj Celzija, zaradi česar so se bali, da se bo vdrla. To se je med gašenjem tudi zgodilo.

Vzrok požara še ni znan, je pa poveljnik Gasilske brigade Koper Jan Brodar dodal, da je bilo v skladišču, kjer je požar izbruhnil, veliko alkoholnih pijač in plastičnih mas, ki ob gorenju sprožajo gost črn dim, čemur so bili tudi priča ob prihodu na prizorišče.

Požar so do večera sicer uspeli pogasiti, so pa zvečer in ponoči nadaljevali z gasilsko stražo, med katero so gasili še posamezna žarišča. Pri gasilski straži je pomagalo tudi 35 gasilcev iz Postojne. Danes gasilci nadaljujejo s periodičnimi ogledi pogorišča.

Rešili bodo, kar se bo dalo

Bolj optimističen kot v nedeljo je bil lastnik pogorelega objekta, Ante Guberac, sicer lastnik podjetja Grafist. Nastalo škodo ocenjuje na tri do štiri milijone evrov, gre namreč za dva tisoč kvadratnih metrov v središču Portoroža. Imajo okoli deset najemnikov, s katerimi bodo v sredo dobili na sestanku dorekli, kako naprej. Po najboljšem scenariju bodo skušali rešiti vsaj priljubljeni lokal Alaya, da bi lahko še obratoval med letošnjo poletno sezono, a Guberac zaenkrat ne želi še ničesar obljubiti.

»Požar sredi poletja je nedvomno povzročil ogromno gospodarsko škodo. Ne samo lastniku in najemnikom objekta, škodo je utrpela celotna destinacija. Sem pa kljub temu zadovoljen, da v nabito polnem Portorožu ni zahteval človeških življenj in da bodo vsi poškodovani hitro okrevali,« pa je dejal piranski župan Andrej Korenika in dodal, da je z lastnikom dogovorjen za sestanek o tem, kako to območje čim prej ponovno oživiti.

Plaža je spet odprta, odprli so tudi cesto proti Luciji

Poslopje, ki je zagorelo, stoji neposredno nasproti hotela Kempinski Palace Portorož, tja je nosilo tudi dim, kar je zaskrbelo goste. »Na nas so se obračali z vprašanji o tem, kaj se dogaja, kaj gori, ali so v hotelu na varnem in kakšna je nevarnost izven hotela,« nam je opisala Petra Zierer, vodja prodaje. Odpovedi zaradi dogodka nimajo, glede na to, da je hotelska plaža takoj zraven poslopja, kjer je gorelo, pa morajo ugotoviti, kako bo z obratovanjem dela plaže v prihodnje. »Trenutno je še prezgodaj govoriti, ali to pomeni večje število odpovedi rezervacij. Izpad definitivno bo,« je dodala Zierer.

Na Turističnem združenju Portorož so nam pojasnili, da jih gostje o požaru niso spraševali. »Dogodek obžalujemo. Pogled na pogorišče v središču Portoroža zagotovo ni prijeten, odpovedi zaradi neljubega dogodka pa ne pričakujemo,« nam je povedala Polona Žigo iz TZP.

Policija je danes območje zavarovanja zožila, plaža je tako spet odprta, prav tako so sprostili promet po cesti proti Luciji.