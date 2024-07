Turbulenca med letom nikdar ni prijetna. No, potniki nedavnega leta iz Londona v Singapur, ki jih je nenadna sprememba nadmorske višine vrgla ob strop letala, so imeli še posebej travmatično izkušnjo. Zaradi nje je domnevno življenje izgubil tudi eden od potnikov, ki je bil srčni bolnik.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi podnebne spremembe lahko v prihodnje pomenile večjo nevarnost. Sodobna letala, narejena iz naprednih in fleksibilnih materialov, kot so karbonska vlakna, naj bi bila izredno odporna na morebitne napore v zraku. Vseeno pa zna turbulenca zagreniti popotovanje.

Pilotka Chris McGee, ki leti že blizu 30 let, je za Sky News povedala, da se turbulence med seboj razlikujejo in da so nekatere bolj zahrbtne od drugih. Najbolj pogost potencialni vir turbulence so nevihtni oblaki. Slednje je dokaj enostavno napovedati, enako enostavno jim je tudi slediti. To pomeni, da se jim piloti pogosto lahko izognejo. Prav tako imajo dovolj časa, da potnike in ostalo osebje obvestijo o možnosti turbulence ter prižgejo znak za pripenjanje varnostnih pasov.

Bolj neugodne turbulence so tiste, ki jih povzroča nevidno vzpenjanje zraka. Do teh primerov običajno prihaja na višinah nad 4500 metri in so povezani z vetrovnimi strženi. Ker se jih ne vidi, jih tudi ni mogoče napovedati. »Lahko se začne zmerno in postaja hudo, lahko pa te zadane nenadno in je hudo od samega začetka,« pojasnjuje McGeejeva. Pravi, da imajo piloti po zaslugi merilcev nekaj več podatkov, kaj se dogaja z vzponi in padci višine letala, veliko bolj neprijetno pa je za potnike, ki zgolj vidijo, kaj se dogaja v neposredni bližini.

Čeprav nevarnosti za samo letalo med turbulenco ni, pa strokovnjaki potnikom svetujejo, naj med poletom sedijo v svojem sedežu, s pripetim pasom, da bi se izognili poškodbam.