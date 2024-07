Tiskovni predstavnik civilne zaščite je povedal, da je v napadenem objektu bivalo več tisoč beguncev, med ubitimi pa je večina žensk in otrok.

Izraelska vojska je v začetku meseca že uničila dve šoli v Nuseiratu, v vseh primerih pa kot razlog za to navedla domnevno prisotnost palestinskih teroristov. To je bil še peti napad na nekdanjo šolo v zadnjih osmih dneh.

Izrael je v ponedeljek napadel južni in osrednji del Gaze, da bi okrepil pritisk na Hamas. Tam je našlo zatočišče več sto tisoč Palestincev potem, ko ga je Izrael razglasil za varno območje.

Tudi iz Rafe poročajo o novih spopadih. Izraelske sile so v zahodnem in osrednjem delu mesta uničile več domov. Zdravniki so povedali, da so našli deset trupel Palestincev.

Izraelska vojska sicer poroča, da so napadli na desetine vojaških ciljev po vsej Gazi.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo v izraelski ofenzivi od sedmega oktobra ubitih najmanj 38.000 Palestincev, večina naj bi bila civilistov.

Izrael trdi, da je v Gazi izgubil 326 vojakov in da je najmanj tretjina palestinskih žrtev borcev.