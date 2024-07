Kot navaja poročilo Policijske uprave Koper, so bili policisti v soboto ob 2.50 uri obveščeni, da v stanovanju v Kopru moški razgraja. Policisti so prišli na kraj in ugotovili, da 36-letnik z okolice Kopra krši javni red in mir. Kljub posredovanju policistov se moški ni umiril in je nadaljeval z agresivnim vedenjem, zato so policisti zanj uporabili prisilna sredstva. Policisti so zaradi njegovega psihofizičnega stanja na kraj poklicali zdravniško pomoč, ki je ob prihodu ocenila, da bo opravljen zdravniški pregled na policijski postaji. S službenim intervencijskim vozilom je bil odpeljan na koprsko policijsko postajo, kjer pa je izgubil zavest.

Po navedbah policistov je zdravniška ekipa takoj pričela z oživljanjem in uspela z reanimacijo. Moškega so zato odpeljali v SB Izola, od koder pa so jih kasneje obvestili, da je umrl.

Policisti in kriminalisti informacije o okoliščinah dogodka še zbirajo. Odrejen je bil strokovni pregled glede prisotnosti nedovoljenih substanc, prav tako pa bodo preverili tudi sum storitve kaznivega dejanja omogočanje uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi.