Prijavitelj, ki je poklical na policijsko postajo, je povedal, da so moškega v Piranu vprašali, če je taksist, zatem jim je pričel slediti, nato pa jih je celo začel preganjati z nožem v roki.

Med preiskavo so policisti izsledili 42-letnega domačina, za katerega so ugotovili, da je grozil tudi drugim naključnim mimoidočim. Nož so mu zasegli.

Kot so še sporočili iz Policijske uprave Koper, bo zoper njega podana kazenska ovadba.