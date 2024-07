Španija je četrtič postala evropska prvakinja v nogometu, kar doslej ni uspelo še niti eni reprezentanci. Zmagala je na vseh sedmih tekmah na turnirju, s čimer je potrdila popolno prevlado od prve do zadnje tekme na mesec dni dolgem tekmovanju. Ekipa, ki jo spretno vodi selektor Luis de la Fuente, je navdušila z načinom igre in mnogi jo že primerjajo z najboljšimi ekipami v zgodovini.

​Luis de la Fuente nikoli ni vodil kluba v prvi ali drugi ligi

Luis de la Fuente v vlogi branilca ni imel velike igralske kariere, nikoli ni bil trener v prvi ali drugi ligi, zelo dobro pa se je znašel v ustroju španske nogometne zveze, ko je leta 2013 postal selektor mlajših selekcij. Z ekipama do 19 in 21 let je postal evropski prvak s številnim igralci (Rodri, Unai Simon, Merin, Olmo, Oyarzabnal, Ruiz...), ki so v nedeljo zvečer v Berlinu pokorili Evropo.

Je pravi mojster, kako v ekipo povezati mlade in izkušene ter ne podleže pritisku centrov moči, ki ga predstavljata Real Madrid in Barcelona, zato je imel letos na turnirju v ekipi kar devet Baskov. Ko je izbral branilce Le Normanda, Laporta in Cucurello, so mu očitali, da nimajo kakovosti za reprezentanco, a so na turnirju pred golom postavili zid, v katerega so se zaletavali tekmeci. Ob vabilu 16-letnemu Yamalu je poslušal očitke, da je neodgovoren, danes pa vsi tekmujejo v hvalnicah selektorju in mlademu igralcu.

»Ko vidim igralce in navijače, ne morem biti bolj srečen. To je bil prelep dan. Prava ekipa je okronana z naslovom prvaka. Zame so ti fantje najboljši na svetu, a vedno je še prostor za napredek. To je tudi naš cilj, saj vsi menimo, da smo lahko še vsaj malo boljši. Ti igralci so odlični in vzor vsem,« je bil evforičen Luis de la Fuente, ki je selektor Španije postal po svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju in skoraj ostal brez službe, ko je na začetku mandata izgubil s Škotsko.

Za najboljšega igralca finala je bil izbran hitri krilni napadalec Nico Williams, ki je dosegel vodilni zadetek in bil v navezi z Yamalom nočna mora za vse tekmece na prvenstvu. »Trpeli smo. Ne zavedamo se še, kaj smo dosegli in kaj doživlja vsa Španija. Izpisali smo zgodovino. Ta ekipa je nekaj posebnega. Vsi delamo za isti cilj. Ob zmagi je najboljše to, da smo se rešili iz zapletenih situacij. Yamal je neverjeten, zanj ni zgornje meje. Naslov evropskega prvaka je zame vzpodbuda, da bom postal še boljši igralec,« je povedal Nico Williams, ki ima za seboj neverjetno življenjsko zgodbo. Starša sta iz Gane in leta 1994 bosonoga prepešačila Saharo ter kot begunca prišla v Španijo, kjer ju je pred izgonom rešil odvetnik, ki jima je svetoval, naj lažeta, da prihajata iz države, v kateri divja vojna. Tako sta dejala, da sta iz Liberije in prišla do Pamplone in nato baskovskega mesta Bilbao, kjer se je na akademiji tamkajšnjega kluba začela nogometna pot Nica in njegovega starejšega brata Inakija, ki sta se oba rodila v Španiji.

»Za menoj je neverjetno leto. Trdo sem delal in se boril, da sem zdaj tukaj. Hvala družini in vsem tistim, ki smo mi zaupali. Moji starši so tisti, ki so najbolj trpeli, da sem zdaj jaz tukaj. Zelo sem hvaležen ljudem za spoštovanje, ki ga kažejo do mene. Upam, da bom postal eden najboljših nogometašev na svetu,« je dodal Nico Williams, ki ga zaradi izjemne hitrosti in preigravanj v svoje vrste vabijo največji evropski klubi.

Španci so pobrali tudi individualne lovorike, saj je bil Lamine Yamal izbran za najboljšega mladega igralca, Rodri pa za najboljšega igralca turnirja. Prvo mesto na lestvici strelcev si je razdelilo kar šest nogometašev, saj so po tri zadetke dosegli Dani Olmo (Španija), Harry Kane (Anglija), Jamal Musiala (Nemčija), Cody Gakpo (Nizozemska),Georges Mikautadze (Gruzija) in Ivan Schranz (Slovaška).

Kane je imel le 13 dotikov žoge

»Težek poraz za Anglijo, vendar to je na nek način zmaga napadalnega nogometa,« je v analizi za BBC poudaril nekdanji angleški reprezentant Gary Lineker in se tako poklonil Španiji. Anglija premore nadstandardno kakovost v igralcih, a sistem igre na celotnem turnirju je temeljil na pragmatizmu, ki je običajen za manjše ekipe, torej obrambi in hitrih prehodih v napad. Prva ideja je bila, da ne prejmejo gola in nato doseči zadetek iz nič ter priti do zmage.

Gareth Southagate je postal prvi selektor, ki se je uvrstil v dva finala EP in oba izgubil. »Zelo sem razočaran. Zlomljen sem, saj nam je zmanjkalo zelo malo. Španija je bila najboljša ekipa na turnirju. Nismo dovolj dobro zadržali žogo v naših nogah. Fantje so se ponosno borili do konca,« je povedal Gareth Southgate, ki ni hotel odgovoriti na vprašanje, če bo po tem neuspehu zapustil klop reprezentance. Najbolj se je na udaru kritik znašel kapetan Harry Kane, ki je pri 30 letih še vedno brez lovorike, čeprav je igral v šestih finalih in je dosegel že več kot 600 golov. Proti Španiji je bil zamenjan po uri igre, potem ko je imel le 13 dotikov žoge.

»Lahko bi bilo veliko boljše. Ljudje morajo razumeti, da se reprezentančni nogomet razlikuje od klubskega. Način igranja je popolnoma različen. Veliko ekip in igralcev je imelo zelo dolge sezone, zato so psihično in fizično izčrpani. Kljub vsem težavam smo prišli v še en finale, a razočaranje po porazu je veliko,« je pojasnil zvezdnik Anglije Jude Bellingham, ki je bil po porazu tako razočaran, da je v besu brcnil prenosni hladilnik ob klopi angleške reprezentance.

