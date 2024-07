Zaradi interesa preiskave več niso želeli razkriti. Po naših informacijah gre za sume nepravilnosti, ki naj bi se nanašali na zgodbo o domnevnih političnih pritiskih predsednika vlade Roberta Goloba na policijo in njegovo vmešavanje v kadrovanje. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč v tej zadevi zaznala sume nepravilnosti, ki naj bi se nanašali tudi na ravnanja prvega moža NPU Muženiča, zato so zadevo odstopili tožilstvu.

Afera Golob – Bobnar, ko je zaradi domnevnih političnih pritiskov na policijo decembra 2022 odstopila notranja ministrica Tatjana Bobnar, po letu in pol še ni dobila nobenega epiloga. Afera je pozneje odnesla še prvega moža policije Boštjana Lindava, ker ni bil imenovan na ta položaj, prvega moža kriminalistične policije Davida Antoloviča, ki je bil imenovan, a kasneje nezakonito razrešen, zamenjani pa so bili še številni drugi, ki naj bi bili moteči za vladajočo ekipo.

Kdaj bodo zaslišali Goloba?

Predkazenski postopek zoper predsednika vlade Roberta Goloba, ki ga vodi Specializirano državno tožilstvo, še ni končan. Sredi maja smo poročali, da premier za zaslišanje nima časa še vsaj do evropskih volitev, zato do takrat še niso uspeli opraviti razgovora z njim. Zaradi tega je začasno prekinjena tudi preiskava na KPK, saj se na tožilstvu niso strinjali, da bi se Golob seznanil z vsebino spisa oziroma z vsemi dokazi, dokler ni zaslišan v predkazenskem postopku.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije pojasnjujejo, da razlogi za začasno prekinitev postopka pri njih še niso prenehali, zato tudi ne morejo zagotavljati pravic obravnavani osebi, torej predsedniku vlade Golobu. Da pa so v rednih stikih s Specializiranim državnim tožilstvom ter da bodo takoj, ko bo to mogoče, nadaljevali z delom, saj da želijo postopek čimprej zaključiti. »Dodajamo, da je trenutno dodaten razlog, da se preiskava ne more nadaljevati, tudi ta, da je podana pritožba na Vrhovno sodišče zaradi odločitve Upravnega sodišča glede tožbe premierjevega pooblaščenca na sklep Komisije o zavrnitvi zahteve za izločitev namestnika Simona Savskega iz konkretne zadeve. O tožbi po naših informacijah sodišče še ni odločilo. Bo pa ta razlog postal brezpredmeten 31. julija, ko bo namestniku Savskemu prenehal mandat,« sporočajo iz KPK.

Preiskava je torej zaenkrat usmerjena predvsem v predsednika vlade, ker naj bi se vmešaval v kadrovanje in skušal določati, kdo naj zaseda nekatere vodilne položaje v policiji oziroma kdo jih ne bi smel. Afera je naplavila še direktorja NPU Darka Muženiča, ki naj bi bil tesno povezan z Golobom, kar naj bi bilo za mnoge sporno, saj so po slabih izkušnjah iz časa prejšnje vlade, ko naj bi bili vodilni policijski kadri zelo povezani s politiko, v policiji temu želeli narediti konec. Muženiča prav zaradi domnevno spornega ravnanja v teh politično-policijskih zgodbah zdaj preiskujejo tudi tožilci. Tako sta se oba s predsednikom vlade znašla v predkazenskem postopku.

Obremenilne izjave Tatjane Bobnar

Spomnimo, nekdanja notranja ministrica Bobnarjeva je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo potrdila informacije, da naj bi Muženič med drugim dejal, da če Boštjan Lindav ne bo pristal na njegove zahteve, lahko doseže, da nikoli ne bo postal generalni direktor policije. In res ni. Povedala je, da je v pogovorih s predsednikom vlade Golobom ugotovila, da sta z direktorjem NPU v neposrednem kontaktu, kar ni običajno.

Razkrila je tudi, da naj bi Golob nasprotoval temu, da je dolgoletni pomočnik direktorja NPU David Antolovič na položaju direktorja Uprave kriminalistične policije. Kasneje je bil tudi on razrešen. Goloba naj bi motili še nekateri drugi direktorji v policiji. Potrdila je tudi informacije, da Lindav in Antolovič nista ugodila Muženiču, da bi na mesto njegove pomočnice imenovali Tanjo Dužnik, ker naj ne bi izpolnjevala pogojev za to delovno mesto. Po mnenju mnogih naših virov je bil prav to razlog, da naj bi Muženič začel vojno z obema.

Na mrtvi točki tudi sodni postopek v sporu Lindav – Jušić?

Nekdanji prvi mož policije Boštjan Lindav na zaslišanju pred poslanci prav tako ni skrival razočaranja nad Muženičem. Povedal je, da je včasih slepo verjel, da gre za častivrednega policista, ki se ne bo pustil ujeti v zanke politike. Ob tem pa razkril, da je tudi Muženič pričakoval, da bo Lindav »zmetal« ljudi z NPU, pa čeprav ni bilo pogojev za to.

»Muženič je od mene pričakoval določene ukrepe, ki jih nisem želel izvesti, ker se ne želim na sodišču zagovarjati do 70. leta, zakaj sem nekoga nezakonito premestil, odpustil in podobno. Tega ne bom naredil na željo nikogar, ne Muženiča ne predsednika vlade. Ga ni denarja in predsednika vlade, da odpustim človeka, ker si je to nekdo izmislil,« je pred preiskovalno komisijo pričal Lindav. In potrdil, da je šlo za konkretne želje o zamenjavah ljudi na položajih, ter dodal, da kar je vlada Janeza Janše začela delati v policiji leta 2020, vlada Roberta Goloba zdaj nadaljuje. »Vsa dejanja kažejo, da policiste še vedno dojemate kot hlapce vlade«, je bil oster Lindav.

Še ena fronta pa je odprta na Upravnem sodišču, kjer Boštjan Lindav s tožbo izpodbija izbirni postopek za generalnega direktorja policije in imenovanje Senada Jušića za prvega moža policije. Lindav je namreč prepričan, da Jušić ne izpolnjuje pogojev za ta položaj, saj da nima ustreznih vodstvenih izkušenj, ki jih zahteva to delovno mesto. Čeprav bi pričakovali hitre sodne odločitve, ko gre za tožbe zaradi očitkov, da nekdo ne izpolnjuje pogojev za vodenje slovenske policije, po devetih mesecih o zadevi še ni bilo odločeno. »Zaradi odhoda sodnice, ki ji je bila zadeva prvotno dodeljena, na drugo sodniško mesto, je bila zadeva petega februarja letos predodeljena. Kdaj bo zadeva rešena zaenkrat še ni mogoče napovedati,« nam je sporočila predsednica sodišča Jasna Šegan.

Tako še lep čas ne bo znano, ali imamo direktorja policije, ki nezakonito zaseda ta položaj in je nezakonito s položajev razrešil številne vodstvene kadre v policiji.

KPK nad Muženiča zaradi izjav pred preiskovalno komisijo DZ

KPK je direktorja NPU Darka Muženiča pod drobnogled vzela še v eni zadevi, saj bo opravila predhodni preizkus in preverila morebitne kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije še zaradi njegovega pričanja pred preiskovalno komisijo državnega zbora. Prejeli so namreč kazensko ovadbo zoper Muženiča, ki se nanaša na domnevne kršitve pri pričanju. Šlo naj bi za sporno navajanje sodb sodišč glede njegove vrnitve nazaj na položaj direktorja NPU, ki naj ne bi obstajale, vsaj ne v takšni obliki kot jih je interpretiral na zaslišanju. Za komentar smo prosili tudi prvega moža Nacionalnega preiskovalnega urada: »Ne komentiram omenjenega postopka Komisije za preprečevanje korupcije,« nam je sporočil Darko Muženič.

Predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija pa ob tem še dodaja, da si v policiji prizadevajo za zakonitost opravljenih nalog in pooblastil zaradi zagotavljanja varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitve pravne države. »Hkrati si v svojih vrstah želimo uslužbence z visoko stopnjo integritete, poštenosti, etičnosti in strokovnosti. Po do zdaj znanih podatkih Darko Muženič ni storil odklonskega ravnanja,« nam je odgovoril Menegalija.

Kaj bo storila parlamentarna komisija?

Pomembno je tudi, do kakšnih zaključkov bo prišla parlamentarna komisija, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih državnih organov, saj so tudi nekateri poslanci podvomili v pričanje direktorja NPU in zahtevali, da komisija pridobi dokaze o njegovih trditvah. Tako bi se razjasnilo, ali resnično obstaja sodba, ki jo je na zaslišanju citiral Muženič. Mediji je namreč nismo uspeli pridobiti, zato lahko samo sklepamo, da ne obstaja. Igor Jadrič, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja na notranjem ministrstvu, nam je namreč sporočil, da sodba, s katero je bilo odločeno, da se Darka Muženiča vrne nazaj na delovno mesto direktorja NPU, ne obstaja.

Preiskovalna komisija je sprejela sklep, s katerim je pozvala direktorja Muženiča, da komisiji predloži vse sodne odločbe in poravnave, ki predstavljajo pravno podlago za njegovo vrnitev na mesto direktorja NPU. In da pojasni neskladja med dokumenti in izjavami na zaslišanju. Do kakšnih zaključkov so prišli, še ni znano.

Na vprašanje članice komisije Vide Čadonič Špelič, kdo mu je zaupal, da je lahko prišel nazaj na to delovno mesto, Boštjan Lindav, Tatjana Bobnar ali Robert Golob, je Darko Muženič odgovoril, da je o tem odločilo sodišče in da nihče od teh treh ni imel možnosti izbire. In ob tem opozoril, da je neupoštevanje sodnih odločb kaznivo dejanje. »Nihče ni interveniral, nihče ni imel vpliva, vpliv je imela pravnomočna sodna odločba,« je še povedal Muženič.

Če sodbe, ki jo je citiral Muženič, ne bi našli, mu lahko grozi kazenska ovadba zaradi krivega pričanja.