»Si si premislil glede sira, zrezka ali zamrznjene pice? Ni problema, samo odloži izdelek nazaj v hladilnik,« je povedala ena izmed prodajalk. »Zamrznjeni izdelki se na napačnih policah pokvarijo,« dodaja prodajalka, ki bi raje videla, da bi kupci izdelek ukradli, kot pa ga odložili na polico in s tem uničili.

Med nepriljubljenimi navadami je tudi brskanje po sadju in zelenjavi brez rokavic ter puščanje vozičkov na parkirišču. Nekatere prodajalce motijo tudi kupci, ki jedo in pijejo hrano in pijačo iz trgovine, še preden jo plačajo.

Upoštevanje bontona

»Na pločniku ali cesti pazimo, da se drugim ne postavimo na pot. Enako moramo paziti, ko smo z vozičkom v trgovini,« pravi Nick Leighton, ameriški strokovnjak za bonton. »Ne blokirajmo prehodov, ne ustavljajmo se naglo in ne spreminjajmo smeri sunkovito,« dodaja.

Diane Gottsman, avtorica knjige Sodobni bonton za boljše življenje, pravi, da v trgovini ne smemo odpirati embalaže, da bi povohali, okusili ali preverili, kaj je v njej. Opozarja tudi, da ljudje različno dojemamo svoj osebni prostor, zato moramo biti pozorni, da med čakanjem v vrsti nikomur ne dihamo za ovratnik.