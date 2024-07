Poročilo policijske uprave splitsko-dalmatinske županije danes navaja, da je policija na festivalu elektronske glasbe Ultra Europe v Splitu v treh dneh predvsem zaradi prekrškov, povezanih s prepovedanimi drogami, pridržala 243 ljudi, od tega 214 tujih državljanov.

V poročilu so policisti dodali, da med festivalom niso obravnavali kaznivih dejanj ali protipravnih ravnanj, ki bi ogrožala varnost obiskovalcev. Festivala se je v treh dneh udeležilo več kot 91.000 ljudi, v tem času pa niso obravnavali hujših kršitev, največ prekrškov in kaznivih dejanj pa je bilo povezanih s prepovedanimi drogami.

Za varnost na prizorišču je vsak večer skrbelo 250 policistov, ki so zaradi trgovanja s prepovedanimi drogami ovadili 11 ljudi, zaradi njihovega uživanja pa so oglobili 246 udeležencev festivala, od tega 214 tujih državljanov. Skupna vrednost vseh izrečenih glob pa je znašala 140.000 evrov. Po podatkih policije je bilo med drogo, ki so jo zasegli največ ekstazija, amfetaminov, heroina, kokaina, MDMA in marihuane.

V tem času so policisti zabeležili tudi nekoliko več cestno prometnih prekrškov, ki so bili povezani predvsem z vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

Veliko dela je imelo v tem času tudi medicinsko osebje predvsem zaradi zastrupitev z alkoholom in drugimi opojnimi snovmi, kar je bil tudi razlog za smrt 20-letnega slovenskega obiskovalca festivala v nedeljo zjutraj.

Festival Ultra se sedaj seli na Brač, Hvar in Vis. Vsako leto ga obišče skupno več kot 150.000 ljudi in je največji festival elektronske, house, techno in trance glasbe v Evropi.