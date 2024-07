Ralf Schumacher, brat sedemkratnega svetovnega prvaka v Formuli 1 in nekdanji dirkač v Formuli 1, je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografijo, na kateri objema svojega srčnega izbranca Etienna.

»Najlepša stvar v življenju je, ko imaš ob sebi pravega partnerja, s katerim lahko deliš vse,« je zapisal v objavi.

Nemška igralka Carmen Geiss je v komentarjih pozdravila njegovo razkritje. »Imaš najboljšega partnerja, kar si lahko predstavljaš. Po dveh letih lahko končno pokažeš svetu svojo ljubezen,« je zapisala. Dodaja, da je bilo priznanje homoseksualnosti zanj dejanje osvoboditve in samosprejemanja. »Vesela sem, saj imam tudi jaz Etienna zelo rada,« je še zapisala Geiis.

Ralf Schumacher je bil pred tem 14 let poročen s s Coro Brinkman, s katero imata tudi sina Davida. »Vesel sem, da si končno našel nekoga, ob katerem se res počutiš zelo udobno in varno. Ne glede na to, ali gre za moškega ali žensko,« je zapisal 23-letni David.