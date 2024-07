Ker je po švicarskem sistemu neposredne demokracije mogoče sprožiti glasovanje o skoraj vseh vprašanjih, če je zbranih dovolj podpisov, je član izvršnega odbora stranke Samuel Kullmann napovedal, da bodo sprožili referendumske pobude tudi pri izbiri mesta, kjer se bo prihodnje leto odvil evrovizijski izbor. Opozorila pred referendumi pa je sprožila tudi največja stranka v državi, desno orientirana Švicarska ljudska stranka.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so kandidati za izvedbo 69. tekmovanja za pesem Evrovizije Zürich, Ženeva, Basel in Bern, ki nastopa v povezavi z Bielom, domačim krajem letošnjega zmagovalca Nema. Ponudbe so postale znane konec junija, mesto gostiteljice spektakla, ki bo potekalo v sredini maja 2025, pa bo izbrano predvidoma do konca avgusta. Velike finančne obveznosti, ki jih nosi mesto gostitelj in v nekaterih primerih celo strah pred okultnim, pa so sprožile grožnje z lokalnimi referendumi. »Najbolj nas moti, da se vse bolj slavi ali vsaj tolerira satanizem in okultizem,« je po pisanju AFP povedal za švicarsko javno televizijo povedal Kullmann.

Možnosti referendumov v Zürichu in Bernu so napovedali tudi v Švicarski ljudski stranki. Na Evroviziji 2024 so »prevladovali ustrahovanje, nemiri in politična klofuta namesto umetniške veščine. Tega v Zürichu ne potrebujemo,« so ocenili v tamkajšnji izpostavi SVP. V izpostavi SVP v kantonu Bern pa so Evrovizijo označili za »drag medijski spektakel«, ki naj bi stal najmanj 40 milijonov švicarskih frankov. Poslanec stranke v Bernu Samuel Krahenbuhl je ocenil, da imajo Zürich, Ženeva in Basel večji finančni manevrski prostor.

Organizacija izbora za pesem Evrovizije mestom gostiteljem prinaša ogromno prepoznavnost. Letošnjo prireditev v Malmöju na Švedskem si je ogledalo 163 milijonov gledalcev po vsem svetu. Dogodek pa pozitivno vpliva tudi na hotelsko in turistično industrijo, saj se v mesto zgrinjajo evrovizijski fanatiki, umetniki in delegacije sodelujočih držav.