Kdor bo v izbrane gostinske obrate v mestu prišel s svojo termovko za kavo, bo prejel brezplačno kavo, med možnimi nagradami za zgledno obnašanje pa je tudi brezplačni koktajl ali podaljšani čas uporabe umetnega smučišča, ki se nahaja v mestu.

Cilj kampanje je gojiti boljše odnose med domačim prebivalstvom in turisti. Predstavlja zelo drugačno alternativo akcijam, ki so jih pred časom izvedli prebivalci Barcelone, ko so protestno turiste pričeli streljati z vodnimi pištolicami.

»Poskrbeti moramo, da turisti ne bodo breme za okolje, temveč da se spremenijo v silo za pozitivne spremembe,« je povedal Mikkel Aarø-Hansen s koebenhavskega turističnega urada. »Nas osrednji cilj je poskrbeti, da so potovanja bolj trajnostna. To lahko dosežemo le, če premostimo velik razkorak med željami po bolj trajnostnem obnašanju obiskovalcev in njihovim dejanskim obnašanje.« Hkrati si koebenhavnske oblasti želijo, da bi domačini zgledno obnašanje turistov tudi sami nagradili s toplim sprejemom.