V zločine so po trditvah tožilstva vpleteni domnevni člani slovenske celice klana, ki jim že leto in pol sodijo na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi trgovine z drogo, ter člani matične celice Kavaškega klana iz Črne gore, poroča Večer.

Zadeva sega v 25. oktober 2019, ko je po pisanju medijev iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana na Gorenjskem, izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina.

Vodstvo klana naj bi za to okrivilo več oseb, med katerimi so tri že pokojne. Davida Šolajo, 22-letnega Blejčana, naj bi leta 2019 likvidirali v Španiji, 34-letnega Igorja Mančića pred letom sredi Ljubljane, Božića pa naj bi 15. novembra 2019 ugrabili v Ankaranu in ubili na Gorenjskem. Skupaj z njim naj bi ugrabili tudi Božićevega prijatelja Tešanovića, a ga je policija že po nekaj minutah po klicih občanov, ki so vse skupaj videli, kmalu rešila.

Zaradi očitkov o ugrabitvi Božića ter poskusu ugrabitve Tešanovića, izvršeni v hudodelski združbi, je sicer že potekalo sojenje pred koprskim okrožnim sodiščem. Sodišče ni našlo dovolj dokazov, da je trojica obtoženih, domnevni vodja slovenskega dela klana Klemen Kadivec, član matične združbe Bojan Stojanović in Dragan Čikojević, sodelovala v hudodelski združbi. Čikojevića je sodišče oprostilo, Kadivca in Stanojevića pa obsodilo, vendar ne za kaznivo dejanje ugrabitve, temveč za milejše kaznivo dejanje protipravni odvzem prostosti. Sodba po pisanju Večera sicer še ni pravnomočna.

Maja lani je sodišče zaradi suma ugrabitve in umora Božića ter poskusa ugrabitve in umora Tešanovića izdalo sklep o uvedbi preiskave zoper osem oseb, in sicer Klemna in Blaža Kadivca, Drejca Kovača (vsi trije so tudi med obtoženimi v zadevi Kavaški klan), Vladana Kljaljevića, Stanojevića, Savo Čošovića, Marca Skerbca in ljubljanskega podjetnika Semirja Hajderpašića, ki je osumljen pomoči pri omenjenih kaznivih dejanjih. Obramba se je na sklep pritožila, poleti pa ga je sodni senat razveljavil zaradi več bistvenih kršitev kazenskega postopka. Senat je preiskavo znova uvedel januarja letos.