Mnogi ji očitajo malomarnost. Ta naj bi bila tako huda, da so se kmalu pojavili tudi očitki o tem, da je imel strelec pomoč od znotraj. Republikanci že načrtujejo zaslišanje vodje varnostne službe Kimberly Cheatle. Predvideni datum naj bi bil 22. julij.

Nekdanji agent ameriške varnostne službe Joseph LaSorsa je za britanski Daily Mail povedal, da je poskus atentata znak, da morajo agenti povečati stopnjo varovanja. Ob tem je v bran vzel agente, ki so spregledali strelca. »Zapomnite si, da opazujejo 360 stopinj, opravka pa imamo s sekundami,« je rekel LaSorsa. »Pregledujejo veliko območij in potreboval je le nekaj sekund, da je prišel tja gor. Na srečo je bil star 20 let in ne preveč dober strelec.«

Precej bolj kritičen je bil do varovanja nekdanji ostrostrelec kanadske vojske Dallas Alexander, ki je bil 14 let član elitne ostrostrelske enote JTF 2, ki sodeluje tudi pri varovanju kanadskega premierja. Na svojem instagram računu Alexander je ameriški varnostni službi očital začetniško napako pri varovanju območja.

»Ne moreš sredi dneva splezati na streho, oddaljeno nekaj 100 jardov (100 jardov = 91.44 metra) od predsednika. Ne moreš priti v tak položaj s strelnim orožjem, medtem ko govori predsednik,« je bil zgrožen Alexander. »Gre za najbolj očitno mesto na vsem svetu.«

Ob tem dodaja, da bi že otrok v sedmem razredu vedel, da je treba varovati bližnje strehe. »Nekaj se je zgodilo. Ne kažem s prstom na nikogar. Očitno je imel ta človek pomoč priti tja. Ali je nekdo pogledal stran ali pa je bilo načrtovano. Na neki ravni je moralo biti načrtovano, ker pri takšnem dogodku in varovanju ne gre za malo stvar. In to je bilo zelo očitno mesto.«

Alexander je nadaljeval, da ga ob vsem skupaj čudi še, da je bil strelec dovolj spreten, da je uspel nameriti na eno najbolj varovanih oseb na svetu, nato pa zgrešiti strel. »Če imaš veščine priti tja, se izogniti varovanju, potem imaš tudi veščine, da zadaneš tisti prvi strel,« je prepričan Alexander. »Preprosto ne gre skupaj.«

