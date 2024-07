Leta 2021 naj bi Crooks iz kraja Bethel v Pensilvaniji nakazal 15 dolarjev politični organizaciji, ki je podpirala predsednika Joeja Bidna, sicer pa je bil registriran kot republikanski volivec.

Policija nima nobenih podatkov o morebitni kriminalni preteklosti mladeniča, ki je delal v domu za ostarele, kjer z njim nikoli niso imeli težav, poroča ABC.

Na Trumpa je streljal s polavtomatsko puško, kakršne se pogosto uporabljajo v ameriških množičnih strelskih napadih. ABC in druge televizije poročajo, da se je povzpel na streho poslopja, ki je bilo od prizorišča Trumpovega predvolilnega zborovanja v kraju Butler v Pensilvaniji oddaljeno le okrog 150 metrov.

Policijo so obvestili udeleženci zborovanja

Po prijavi udeležencev zborovanja, da so videli moškega s puško na strehi, se je tja podal policist, Crooks pa naj bi vanj nameril puško in policist se je umaknil. Crooks naj bi potem takoj streljal proti Trumpu, ki ga je ranil v desno uho, njegovi drugi streli pa so ubili 50-letnega gasilca in huje ranili še dva moška.

Kmalu potem, ko je začel streljati, so ga ubili ostrostrelci tajne službe. Policija je v njegovem avtomobilu in doma našla tudi eksplozivna sredstva.

Puško naj bi vzel 53-letnemu očetu z enakim imenom. Matthew Crooks je za CNN na kratko dejal, da mu ni jasno, kaj se dogaja in ne bo komentiral ničesar, dokler ga ne zasliši policija.

Policija je strelca identificirala na podlagi analize DNK, ker pri sebi ni imel nobenega dokumenta, poroča New York Post.

Ciljal je tako porazno, da so ga odslovili

Lokalna televizija iz Pensilvanije KDKA navaja izjave nekdanjih sošolcev, ki pravijo, da je bil Crooks v času šolanja pogosto žrtev nasilništva.

New York Post navaja besede neimenovanega nekdanjega sošolca, ki je dejal, da so mislili, da je tipičen republikanec, saj je prihajal v šolo oblečen v lovska oblačila in je rad razlagal o orožju.

Nekdanja sošolka Sarah D'Angelo je za Wall Street Journal povedala, da ni nikoli govoril, da bi sovražil Trumpa. Veljal je za mirnega, prijateljev naj ne bi imel veliko, sicer pa je med odmorom v šoli rad igral video igre.

Televizija ABC med drugim poroča še, da naj bi se pred leti želel pridružiti srednješolski strelski ekipi, a so ga zavrnili, ker naj bi slabo meril. »Tako porazno je ciljal, da smo mu rekli, naj se več ne vrne,« je za ABC dejal vodja šolske strelske ekipe iz Bethela Frederick Mach.

Policija motiva za napad še ni podala, preiskava pa se nadaljuje.