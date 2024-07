Tekma se je po incidentih pred stadionom začela z več kot uro in dvajset minutami zamude. Zvezdnik Argentine Lionel Messi se je poškodoval v 64. minuti in ni mogel nadaljevati tekme. Po teku na sredini igrišča se je ulegel na igrišče in se držal za desno stegno.

Sedemintridesetletni osemkratni dobitnik zlate žoge, svetovni prvak leta 2022, je odšepal dve minuti pozneje, ob glasnih aplavzih s tribun. Ko je bil na klopi, ni mogel zadržati solz.

Argentinski zvezdnik pred turnirjem ni izključil možnosti, da bo z reprezentanco nadaljeval do svetovnega prvenstva leta 2026, ki ga ob Kanadi in Mehiki organizirajo tudi ZDA in kjer igra za klub Inter Miami.