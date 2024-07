Turnir v Krakovu je bil za slovenske odbojkarje zadnja preizkušnja pred olimpijskim turnirjem v Parizu, ki ga bodo začeli v nedeljo, 28. julija, ko se bodo pomerili s Kanado. Po dnevu premora jih v skupini A čaka tekma s Srbijo, 2. avgusta pa bodo igrali še s Francijo.

Mujanović dosegel 21 točk

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je že pred odhodom v Poljsko napovedal, da bo več menjal, vendar je v petek proti Nemčiji večinoma igral v zasedbi, ki je tudi v ligi narodov nosila največje breme. Ker bo v Pariz odšel le z enim prostim igralcem, je na tem mestu namesto Janija Kovačiča preizkusil Žigo Šterna. V prvih dveh nizih se je menjava dobro obnesla, v tretjem in četrtem pa so se začele pojavljati težave na sprejemu, kar so Nemci izkoristili na najboljši možni način. O zmagovalcu je odločal peti niz, ki je, kot že nekajkrat v ligi narodov, pripadel slovenskim odbojkarjem. Z 21 točkami je bil Tonček Štern najbolj učinkovit slovenski igralec. Zato pa je v sobotnem obračunu proti najboljši afriški ekipi, Egiptu, Cretu le odpočil nosilce slovenske igre, na mestu libera pa je bil spet Kovačič, medtem ko se je starejši od bratov Štern preselil na mesto sprejemalca. Z 21 točkami se je izkazal Nik Mujanović.

Poljaki nerešljiva uganka tudi v najboljši zasedbi

V prvih dveh tekmah so bili na domačem turnirju uspešni tudi Poljaki, najboljša reprezentanca na svetovni lestvici, ki so brez izgubljenega niza premagali Egipt, proti Nemcem pa so prav tako do zmage prišli v petem nizu. O prvem mestu je tako odločala tekma dveh ekip, ki sta se pred štirinajstimi dnevi v Lodžu v ligi narodov pomerili za tretje mesto. Takrat so bili veliko boljši Poljaki, ki slovenski reprezentanci niso oddali niti niza, boljši pa so bili tudi v včerajšnjem uvodnem nizu.

Vendar se zgodba iz Lodža ni v celoti ponovila, kajti drugi niz so na razliko dobili slovenski odbojkarji, ki so spet igrali v najmočnejši zasedbi. Največ skrbi je slovenskemu taboru povzročil tretji niz, zato pa so se v četrtem vrnili v igro. Čeprav so bili večji del niza v prednosti domači odbojkarji, so prvi do zaključne žoge prišli gostje, ki je niso izkoristili. Kar ni uspelo Slovencem, je Poljakom, ki so zasluženo osvojili prvo mesto na turnirju. Druga je bila Slovenija, tretja Nemčija, brez zmage pa so ostali Egipčani.